Anúncios on-line ajudam mudam o comportamento do consumidor

Que a internet mudou o comportamento dos consumidores é um fato. O que chama a atenção é a velocidade dessa mudança: 48% dos brasileiros com acesso à internet já fazem mais compras on-line do que em lojas físicas, aponta o relatório Comportamento do Consumidor Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil), publicado no fim de 2023.

Os novos hábitos impulsionam o avanço constante do comércio eletrônico no país, que cresceu 10% no ano passado e movimentou R$ 185,7 bilhões. Segundo a pesquisa Perfil do E-Commerce Brasileiro, da BigDataCorp, publicada em janeiro deste ano, existem 2,2 milhões de lojas virtuais no país, a enorme maioria delas pequenas empresas que vendem produtos focados em um nicho de mercado. Oportunidades não faltam. Exemplo disso é que na categoria dos consumidores que mais fazem compras on-line estão o público classe A, pessoas na faixa etária dos 25 a 34 anos e pais de crianças até 12 anos. “Estamos vivendo uma verdadeira revolução digital no Brasil. As empresas que não se adaptarem a essa nova realidade correm o risco de ficar para trás, afirma Tiago Tessmann, especialista em marketing digital, e um dos sócios da agência Blueberry e criador do método Conversão Extrema."

Marketing digital é necessidade: Neste cenário, aponta Tessmann, o marketing digital não é mais uma opção, mas uma necessidade para empresas que desejam se diferenciar no disputado mercado brasileiro e alcançar públicos-alvo bem específicos, algo impensável no modelo tradicional de publicidade. Isso vale tanto grandes varejistas quanto para pequenos empreendedores.

A principal arma nesta batalha são os anúncios online, que oferecem uma combinação de alcance, segmentação e mensuração, permitindo que as empresas se conectem de maneira mais eficaz com seus potenciais consumidores. “Os anúncios on-line têm grande vantagem em relação ao formato tradicional. Eles permitem medir os resultados com precisão e potencializar o que está chamando a atenção dos consumidores para gerar o máximo de retorno sobre o investimento”, pontua o especialista, que já desenvolveu campanhas digitais para mais de 2 mil negócios de diversos segmentos.

Efetividade dos anúncios online: Os dados do relatório do IAB Brasil confirmam a efetividade da ferramenta. Oito em cada 10 consumidores brasileiros já compraram depois de ver visto anúncio on-line e quase metade costuma clicar no anúncio para conseguir mais informações sobre produtos e serviços. Não é à toa que empresas de diversos setores tem direcionado seus orçamentos de marketing para anúncios on-line. Dados do IAB Brasil apontam que o investimento em publicidade digital no Brasil alcançou o patamar dos R$30 bilhões em 2023, o que representa um crescimento de 22% em relação ao ano anterior.

“Não importa o tamanho ou segmento da empresa ou negócio, os anúncios on-line democratizaram o acesso ao marketing. Pequenas e médias agora podem competir de igual para igual com grandes varejistas se tiverem estratégias de marketing digital bem ajustadas”, avalia Tiago Tessmann.



Vantagens dos anúncios on-line: Em relação aos formatos tradicionais de publicidade,Tiago Tessmann aponta ao menos três grandes diferenciais dos anúncios on-line:

Alcance e segmentação: capacidade de chegar a audiências globais e segmentar anúncios de acordo com demografia, interesses e comportamento do consumidor;

Custo-efetividade: maior controle sobre os gastos com publicidade, com opções de pagamento por clique, impressão ou conversão;

Mensuração e análise: ferramentas de análise detalhada que permitem monitorar o desempenho das campanhas em tempo real, facilitando ajustes para otimizar resultados.