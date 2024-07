Julho Verde: CEPON realiza ações de orientação sobre sinais de alerta e prevenção do câncer de cabeça e pescoço

O Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), unidade da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, realiza no dia 26 de julho, ações de orientação e prevenção para a comunidade sobre o câncer de cabeça e pescoço. A ação marca o Julho Verde, mês dedicado ao combate ao câncer nesta região.

Pela manhã serão realizadas palestras e a partir das 14h, ocorrem ações de orientação a pacientes que estejam com sinais como: ferida no rosto/boca que não cicatriza em duas semanas; nódulos no pescoço; mancha avermelhada ou esbranquiçada na boca; dentes moles ou dor em torno deles; mudança na voz ou rouquidão; dificuldade/dor para mastigar ou engolir; caroço no pescoço.

É necessário agendamento prévio através do telefone (48) 3331-1688 ou pelo e-mail [email protected], informando o nome completo, CPF, endereço e número do cartão SUS. As vagas são limitadas.

De acordo com o coordenador do serviço de cabeça e pescoço do CEPON, Dr. Gilberto Vaz, os atendimentos têm viés de orientação para a população. “Se necessário, iremos orientar a procurar um posto de saúde para realizar exames complementares. Essa campanha prevê ações de conscientização da comunidade, da população de risco, e também dos profissionais de saúde que atuam na área tanto da prevenção quanto do diagnóstico precoce desse tipo de doença”, destaca.

De janeiro a maio de 2024, o CEPON registrou cerca de 60 novos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, além de 618 consultas médicas relacionadas à especialidade e 147 cirurgias de alta e média complexidade.

O presidente da FAHECE, especialista em câncer de cabeça e pescoço, Dr. Alvin Laemmel, afirma que a informação é fundamental para o diagnóstico precoce da doença. “Estamos comprometidos em conscientizar a população e qualificar os nossos serviços, tanto com ampliação e modernização do parque tecnológico, quanto no aumento da capacidade de atendimento para entregar mais chances de cura aos nossos pacientes”.

De acordo com ele, a Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação se mantêm alerta para entregar o melhor cuidado para os pacientes, favorecer o diagnóstico precoce e reforçar o tratamento avançado da doença e os cuidados paliativos.

PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 26 DE JULHO

10h: Abertura do evento, com Dr. Marcelo Zanchet

10h: Câncer de boca – Dr. Gilberto Vaz

10h15: Câncer de tireoide – Dr. Felipe Borba

10h30: Câncer de pele – Dr. Diego Naranjo

10h45: Cuidados odontológicos e câncer de boca – Dra. Mariana Minamisako

11h: Cuidados nutricionais para a prevenção ao câncer – Even dos Santos

11h15: Avaliação e cuidados da voz e deglutição em pacientes – Talitha Assis

11h30: Cuidados fisioterapêuticos com o paciente – Luísa Hintz

11h45: Tratamento para o tabagismo – Gabriela Bubniak

A partir das 14h, acontecem os atendimentos de orientação da equipe médica de cabeça e pescoço. É necessário agendamento prévio.