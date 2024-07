Saúde do Homem busca aproximar público masculino dos serviços da rede

Celebrado em 15 de julho, o Dia do Homem surgiu no Brasil com o objetivo de provocar a atenção para questões de saúde relacionadas ao sexo masculino. No Rio Grande do Sul, os números abaixo do esperado indicam a baixa procura por atendimentos na Atenção Primária. Em 2024, os atendimentos direcionados a homens representaram até o momento apenas 36% do total. Nesse cenário, a Secretaria da Saúde (SES) convida, nesta data, à reflexão sobre autocuidado e promoção de saúde na população masculina.

A Política Estadual de Saúde do Homem atua de forma integrada na proposição de ações, campanhas de prevenção e monitoramento de indicadores epidemiológicos. A política – especialmente no contexto de retomada após a calamidade meteorológica que atingiu o Estado – busca reforçar a importância do cuidado para os homens, os quais buscam atendimentos em saúde cada vez menos. De acordo com a especialista em saúde Talita Donatti, é preciso desconstruir a imagem de que homens não precisam de cuidados preventivos em saúde, refazendo o sentido de masculinidade e virilidade.

Ao procurarem os serviços de saúde em estágios avançados da doença, muitas vezes os homens recebem diagnósticos já com difíceis possibilidades de cura. O levantamento do percentual de 36% nos atendimentos direcionados a homens na Atenção Primária é do Sistema de Informação em Saúde na Atenção Básica (Sisab), com dados de janeiro a maio deste ano.

Como comportamento observado desde a adolescência, os meninos também aparecem nos indicadores como os que menos se vacinam contra o HPV, por exemplo. Enquanto 72% das meninas já se imunizaram contra o Papiloma Vírus Humano, apenas 54% dos meninos estavam com a dose única da vacina até maio deste ano. A vacina do HPV está disponível nas unidades de saúde para toda a população de 9 a 14 anos, e é uma forma de prevenção individual e coletiva contra vários tipos de câncer, devendo ser aplicada em ambos os sexos.

Além do público-alvo de nove a 14 anos, a vacina também é disponibilizada para pessoas que vivem com HIV, transplantados de órgãos ou de medula óssea, e pacientes com neoplasias, na faixa etária dos 9 aos 45 anos.

Aproximação com o público masculino

Em articulação com as demais políticas no fortalecimento de ações de conscientização e promoção da saúde, a Política Estadual de Saúde do Homem propõe e orienta que seja estimulada a aproximação do público masculino com os serviços de saúde. Uma das orientações é estender o horário de funcionamento em determinadas Unidades Básicas de Saúde, possibilitando que os homens possam buscar atendimento fora do horário comercial.

Além disso, a estratégia de pré-natal do parceiro, prevista na política estadual, busca incluir e envolver o homem que é pai a se responsabilizar pelo próprio cuidado, além de estimular o vínculo e o cuidado com o bebê.

Outra iniciativa no âmbito estadual são as atividades realizadas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos Comandos de Saúde, que tem como foco ações de prevenção realizadas com caminhoneiros em todo o país. Os Comandos oferecem testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), aferição de pressão arterial, glicemia e peso corporal, além de vacinação e orientações de saúde.

Neste ano, a primeira edição ocorreu em março, em Osório, A próxima será realizada no dia 23 de julho, no posto da PRF em Lajeado (BR-386, Km 342), das 8h30 às 12h.

Capacitação a municípios para a busca ativa

Entre as ações de capacitação para os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), a SES realizará a live “Busca Ativa na APS em Situações de Emergência”, na sexta-feira (19/7), das 9h30 às 11h, no canal do Youtube do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES. O encontro terá ênfase na busca ativa no contexto de desastres climáticos.