Cotricampo promoverá nesta quinta-feira o 12º Seminário Regional de Atividade Leiteira

Nesta quinta-feira, 18 de julho, a Cotricampo estará promovendo o 12º Seminário Regional de Atividade Leiteira, na sede social da Afucampo, em Campo Novo. O evento estará reunindo especialistas qualificados no setor, para debater temas que são importantes para produtores, estudantes e profissionais técnicos. O seminário terá início às 9h e é importante que o público chegue com antecedência, para agilizar o credenciamento.

A primeira palestra terá o tema: “Estratégias de manejo e conforto de vacas que afetam a lucratividade de fazendas leiteiras”, com o médico veterinário, Dr. Gilson Sebastião Dias Júnior. A segunda palestra da manhã terá como temática: “Avanços na nutrição de bezerras em aleitamento”, com Carla Machado Bittar, doutoranda em ciência animal e pastagens. Já o terceiro painel do dia, durante a tarde, terá como enfoque “Técnicas e manejos para silagem de alta qualidade”, com o zootecnista, Dr. Ederson Luis Henz.

Ao longo do seminário também acontecerão apresentações institucionais das empresas Agroceres Multimix, Bayer, e da Linha Nutrição Animal Cotricampo. Ao final do evento, haverá sorteio de prêmios entre os produtores.

ROTEIROS DE TRANSPORTE PARA O EVENTO

Associados à Cotricampo, produtores rurais, técnicos, lideranças, estudantes e o público em geral estão sendo convidados. Haverá transporte para o evento, com cinco roteiros na área de atuação da cooperativa.

Um dos roteiros sairá da unidade de Novo Planalto, em Tiradentes do Sul, com paradas em Três Passos e Bom Progresso. Outro roteiro partirá de Derrubadas, com paradas em Tenente Portela, Miraguaí e Braga. Produtores de Vista Gaúcha podem estar junto, neste mesmo ônibus, deslocando-se até Tenente Portela.

Um terceiro roteiro terá saída de Redentora, com parada em Coronel Bicaco. Produtores de Dois Irmãos das Missões e que tenham interesse no transporte coletivo, podem se dirigir até Redentora para pegar esse destino.

O quarto roteiro terá saída da unidade de Espírito Santo, no município de Alegria, com parada na cidade de São Martinho. Produtores de São Valério do Sul, podem pegar este ônibus, deslocando-se até a cidade de São Martinho.

O quinto roteiro tem saída da cidade de Crissiumal, com parada em Humaitá. Produtores de Esquina Gaúcha e de Sede Nova que tenham interesse no transporte coletivo, podem pegar esta linha de ônibus.

Maiores informações sobre o roteiro de transporte para o seminário regional de atividade leiteira, você pode conseguir com os gerentes das unidades Cotricampo, ou com os profissionais do Departamento Técnico.

SEMINÁRIO TERÁ CERTIFICAÇÃO

Também queremos reforçar a todos os interessados em prestigiar o Seminário Regional de Atividade Leiteira Cotricampo 2024, na próxima quinta-feira, que a cooperativa estará confeccionando um certificado de participação de oito horas a todos os participantes do seminário que assim desejarem, especialmente estudantes, estimulando ainda mais a participação de um grande público ao nosso evento.

Inclusive reforçamos o convite para que, as emissoras parceiras que puderem estar presentes neste dia, realizando uma cobertura especial do evento, serão muito bem-vindas. Haverá almoço. E também estaremos disponibilizando o espaço do auditório (em anexo ao salão social da Afucampo), para que as emissoras que desejarem, possam realizar as entrevistas e algum conteúdo específico.