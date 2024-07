APISVIDA: celebra 30 anos e 10 anos de ISO 22.000 em 2024

Tudo começou em 1964, quando a família Matiazzi deu início a uma jornada na apicultura nacional. Em 1994, as portas do entreposto da APISVIDA se abriram, impulsionadas pela visão de Luiz Henrique. Em 2021, a marca expandiu seus horizontes com a aquisição da empresa Bellabelha.

Com dois parques fabris e um Laboratório Farmacêutico a empresa possui registros no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que é o órgão fiscalizador de processadores de produtos de origem animal (no caso da Apis Vida, representados pelo mel, própolis, geleia real e pólen), ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), também conhecido como Ministério da Saúde, órgão fiscalizador de Suplementos alimentares e cosméticos, e também no FDA (Food and Drug Administration) que é o órgão fiscalizador dos Estados Unidos, um dos países que a APISVIDA exporta seus produtos.

Thaís Matiazzi, farmacêutica e responsável técnica do GRUPO APISVIDA, ressalta que as certificações obtidas pela marca são resultado de um trabalho desenvolvido nos 65 anos de história na apicultura e, principalmente, nos 30 anos completados pela empresa no mercado em 2024.

Ainda neste ano, o GRUPO APISVIDA completou dez anos da conquista da Certificação ISO 22000. O certificado representa a implantação do SGSA (Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos) que abrange desde a comunicação interativa ao controle de riscos na produção.

De acordo com Thaís, a jornada da APISVIDA para obter a certificação ISO 22000 foi, ao mesmo tempo, desafiadora e recompensadora. Ela acrescenta que, após uma auditoria, a companhia conquistou a certificação, tornando-se a primeira e única empresa no ramo apícola a obter esse reconhecimento. “Esse certificado é um marco para o grupo, pois demonstra nosso comprometimento na entrega de produtos seguros aos consumidores, além de valorizar o trabalho desenvolvido pela nossa equipe”.

“O grupo tem como objetivo sempre atuar com qualidade, segurança e conformidade nas normas regulatórias, como ISO 22000, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos, em português), bem como perante os órgãos fiscalizadores como MAPA, ANVISA e FDA (Food and Drug Administration)”, afirma.

Segundo Thaís, o grupo também atende à demanda por produtos sustentáveis com certificações orgânicas e de reciclagem, e recentemente o Mel Orgânico APISVIDA foi premiado, em Paris, como melhor mel orgânico e embalagem sustentável.

“Reconhecimentos internacionais, como Kosher e USDA, ampliam o alcance global, enquanto selos de qualidade, como ITQI, reforçam a confiança dos consumidores”, pontua. Aliás, uma pesquisa revelou que o interesse público e a preocupação dos brasileiros com a natureza cresceram 16% nos últimos anos, como resposta de um avanço no engajamento digital, conforme dados do Relatório EcoDespertar.

De acordo com a responsável técnica do GRUPO APISVIDA, na empresa, a busca incessante por inovação e novas tecnologias é o “motor” que impulsiona a marca. “Implementar o SGSA conforme a ISO 22000 foi um passo crucial, mas não o único. Estamos constantemente explorando novas fronteiras, adotando práticas avançadas e tecnologias de ponta para aprimorar cada etapa de nossa produção”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: http://www.apisvida.com.br