Qualifica RS abre inscrições para vaga de gerente-adjunto do Tudo Fácil Santa Maria

Para dar suporte aos trabalhos da futura unidade física do Tudo Fácil em Santa Maria, o governo do Estado está com inscrições abertas para a seleção que irá escolher o gerente-adjunto da central de atendimentos aos cidadãos. Realizada via Qualifica RS, programa liderado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o processo é destinado exclusivamente a servidores públicos efetivos (concursados) de qualquer esfera. As inscrições devem ser feitas até 22 de julho pelo site do Qualifica RS .

Para o cargo de gerente-adjunto é necessário ter Ensino Superior completo ou em andamento (desejável em Administração ou áreas afins). É recomendável experiência em gestão de equipes (preferencialmente na administração pública); conhecimento e experiência sobre setor público, fiscalização de contratos e gestão da inovação; conhecimentos em inglês e libras; e experiência prévia com atendimento ao público.

A carga horária para a função é de 40h semanais, e a remuneração é de R$ 3.545,10 (FG6), valor que é somado ao salário do servidor.

Tudo Fácil

Central de atendimento que reúne os serviços públicos mais solicitados pelo cidadão, o Tudo Fácil conta hoje com três unidades em Porto Alegre (Zona Norte, Centro e Zona Sul), além dos espaços abertos nos municípios de Lajeado, Passo Fundo, Rio Grande, Pelotas e Caxias do Sul. A unidade de Santa Maria tem previsão de inauguração para o segundo semestre de 2024.