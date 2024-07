Pipefy aborda tendências de IA e automação de processos na Febraban Tech 2024

A empresa é a única no segmento a conquistar essa certificação; O grupo possui diversas certificações, como HACCP, Kosher e Certificação Orgânica

Tecnologia Há 2 horas Em Tecnologia APISVIDA: celebra 30 anos e 10 anos de ISO 22.000 em 2024 A empresa é a única no segmento a conquistar essa certificação; O grupo possui diversas certificações, como HACCP, Kosher e Certificação Orgânica