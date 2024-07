Pioneiro no país, Devolve ICMS inspira proposta de cashback da reforma tributária

Atualmente, oDevolve ICMSbeneficiamais de 600 milfamíliasgaúchascom restituições trimestrais do imposto.Os valores são depositadosno Cartão Cidadão,quepode ser utilizado emcompras à vista empraticamente todos os estabelecimentos comerciais do Estado.Desde 2021, oprogramatransferiuR$618 milhõespor meio das duasparcelasde devolução– afixa eavariável.

A parcela fixa destina R$ 100 para todos os beneficiários.A cota variável écalculadacom base no perfil de renda e consumo da família eestácondicionadaà quantidade decompras efetuadas com inclusão do CPFnanota fiscal.A última rodada do Devolve ICMS, realizada em abril, repassou mais de R$ 7 milhões por meio da parcela variável,o maior valor já transferido pela modalidade.