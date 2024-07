Julho verde: Saúde alerta para importância do diagnóstico precoce de câncer de cabeça e pescoço

Julho Verde é o mês dedicado à conscientização para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Adotar hábitos saudáveis e ficar atento aos fatores de risco são atitudes fundamentais para evitar a doença. A Secretaria de Estado da Saúde reforça a orientação de não fumar, inclusive o cigarro eletrônico, e evitar o excesso de bebida alcoólica.

A previsão do Instituto Nacional do Câncer (Inca) para Santa Catarina, neste ano de 2024, é de que surjam 1.390 novos casos de câncer de cabeça e pescoço, incluindo nesta soma os cânceres de cavidade oral, tireoide e laringe. Se somarmos o câncer de pele melanoma, que também atinge a região da cabeça e pescoço, o número sobe para 2.430 casos.

Dados do Painel de Oncologia do Ministério da Saúde apontam que há 771 pacientes com câncer de cabeça e pescoço, incluindo nessa soma os cânceres de cavidade oral, tireoide e laringe. Com câncer melanoma de pele (2.127) e carcinoma de pele (580), que também atinge a região da cabeça e pescoço além de outras partes do corpo, o número é de 2.707 pacientes.

De acordo com o coordenador Gilberto Vaz Teixeira, do setor de Cabeça e Pescoço do Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade do Governo do Estado, a população deve ficar atenta a diversos aspectos. “No câncer de pele, o sinal é uma ferida, uma mancha escura ou uma ferida que não cicatriza, geralmente nas áreas expostas ao sol. No câncer de boca, os pacientes costumam se referir às feridas como aftas, inicialmente, mas que não cicatrizam”, explica. Geralmente o período limite para essa cicatrização é de três semanas. Já no câncer de garganta, a pessoa tem dificuldade de engolir, pode engasgar e cuspir sangue. No câncer de laringe, o sintoma é a rouquidão que não melhora após três semanas.

O médico lembra ainda que a semelhança entre o câncer de boca, garganta e laringe é o perfil do paciente. “Geralmente, são pacientes acima dos 50 anos de idade, com histórico de tabagismo e etilismo e com exposição ao HPV”. Ele destaca que a diferença entre uma afta, que é uma lesão inflamatória, e o câncer, é que a afta dói bastante e o câncer no início não dói, só numa fase mais avançada.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, no país, por volta de 70% dos casos de câncer de cabeça e pescoço são descobertos já em fases avançadas, por diversos motivos, como a falta de informação das pessoas sobre a doença, dificuldade ao acesso para exames e consultas, dentre outros. O diagnóstico tardio aumenta a possibilidade de sequelas e diminui as chances de cura. Diagnosticado em fase inicial, as chances de cura são de aproximadamente 90%, por isso, o diagnóstico precoce é fundamental.

Tratamento

Atualmente, 21 unidades de saúde possuem habilitação para realizar tratamento de pacientes oncológicos, sendo que 20 realizam cirurgias.