Governador traz do Santuário de Fátima e do local de ondas gigantes em Nazaré novas oportunidades para o turismo em SC

A experiência já mundialmente consolidada com o turismo religioso e de esportes de Portugal pautou o último dia da missão liderada pelo governador Jorginho Mello ao país europeu. A primeira agenda de Jorginho Mello neste sábado, 13, foi no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Na sequência, o governador conheceu a expertise de Nazaré, em sediar campeonatos de ondas gigantes, já que na cidade ocorre o fenômeno que produz as maiores ondas já surfadas do mundo.

Em Fátima, Jorginho Mello conheceu a estrutura do Santuário, um dos locais mais importantes para o turismo religioso de Portugal. A ideia da visita é trazer a experiência portuguesa aos santuários de Santa Catarina, com o da Santa Paulina em Nova Trento e reforçar ainda mais o turismo religioso catarinense.

“Aqui é um local de muita fé. Vim agradecer à Nossa Senhora de Fátima pela força e brilho do nosso estado de Santa Catarina. Agradecer o sucesso dessa nossa missão a Portugal, saio daqui renovado”, disse o governador.

Ondas gigantes

Na sequência, a comitiva foi a Nazaré, onde Jorginho Mello se reuniu com o presidente da Câmara Municipal, Manuel Sequeira. Entre os temas tratados, as competições de ondas gigantes que projetaram Nazaré mundialmente e que também movimentam o setor de esportes e turismo português. Em Jaguaruna, no Litoral Sul do estado, a Laje da Jagua é famosa pelas ondas grandes e também pode ser um atrativo a mais para SC, tanto no setor de esportes, quanto o de turismo.

“Eu não tenho dúvida que essa interação entre Jaguaruna, Santa Catarina e Nazaré vai trazer muitos frutos na área do turismo e do esporte, pra que gente possa surfar também nessa grande onda que eles já surfam mundialmente e para que a gente possa lá, em Santa Catarina, fazer com isso aconteça, levando também competidores de todo o mundo e fazendo de Jaguaruna um ponto importante no calendário do surfe mundial”, relatou Jorginho Mello.

O presidente da Câmara Municipal se colocou à disposição para contribuir com o intercâmbio da experiência já consolidada de Nazaré. “Momento muito importante para nós, entrar no estado de Santa Catarina, através das parcerias que já criamos com Jaguaruna e vai continuar esse processo de migração. Para nós é importante por criar esse elo, essa ligação que são as ondas gigantes, potencializar essa marca, que é algo que nos projeta a nível mundial. Em conjunto, vamos alcançar coisas bonitas”, afirmou Sequeira.

A comitiva liderada pelo governador Jorginho Mello retorna ao Brasil neste domingo, 14.

