Durante encontro do Administrador Hospitalar, secretário da Saúde ressalta ampliação da Política de Valorização dos Hospitais

Foto: Divulgação / SES

Lançado em dezembro do ano passado, o Programa de Valorização dos Hospitais, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), segue avançando. Durante sua participação no 11º Encontro do Administrador Hospitalar do Estado de Santa Catarina, na quinta-feira, 11, o secretário Diogo Demarchi ressaltou que mais dois hospitais passaram a fazer parte do programa, ampliando para 149 unidades.

A previsão é que ao longo do ano mais hospitais participem do programa. O investimento previsto é de R$ 670 milhões somente para este ano, sendo que em 2023 o valor foi de R$ 479 milhões. Estão entre os critérios as portas de urgência e emergência, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a quantidade de partos realizados, além do aumento nos valores pagos para a realização de cirurgias eletivas, com a nova Tabela Catarinense de Cirurgias Eletivas.

“O trabalho dos hospitais é fundamental principalmente para a realização das cirurgias eletivas, estamos avançando graças a parceria de todas as unidades. Estamos sempre fortalecendo o setor para que possamos, cada vez mais, vigorar e entregar uma saúde de qualidade para a nossa população”, destaca o gestor.

O secretário também fez uma apelo aos administradores hospitalares para que ajudem a buscar o aumento “per capita” de Santa Catarina junto ao governo federal. “A cada 100 reais que executamos na Secretaria de Saúde, 81 reais são do tesouro estadual. E se nós conseguimos executar esse valor é porque o governador entendeu a importância e nós estamos executando quase 15%. Imagina se fosse 12%, seria R$ 1 bilhão a menos. Não teríamos o programa de valorização, e não teríamos a Tabela Catarinense, que está pagando até 12 vezes a mais do que o SUS em alguns procedimentos. Então, esse apelo que eu faço, sabendo do que vocês são unidos, e sabendo que tem a discussão da Lei que foi aprovada e sancionada no início do ano. É um pleito importante para todos nós e para a nossa população”, conclui Demarchi.

O evento foi organizado pela Federação dos Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina (FEHOSC) em parceria com a Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina (AHESC), e contou com uma programação diversificada. Foram realizadas palestras de 17 especialistas renomados em áreas como gestão das filas de cirurgias, arquitetura hospitalar, gestão de serviços de saúde, inovação, excelência em atendimento e sustentabilidade.