Canon confirma participação na Future Print 2024 com diversos lançamentos

A Canon do Brasil confirmou sua participação na Future Print 2024, com diversos lançamentos que irão contribuir com o mercado de impressão. A feira acontecerá de 10 a 13 de julho no Expo Center Norte, em São Paulo. A Canon vai compartilhar o espaço com sua parceira de negócios: a Mapel, empresa especializada em soluções de tecnologia.

Entre os destaques da Canon para a Futureprint 2024 estão a Colorado M-series, impressoras de grande formato. Ela possui diferenciais como a impressão de imagens brilhantes e foscas simultâneas, através da tecnologia FLX Finish+, sem a necessidade de troca de mídias ou tintas, a inclusão da nova tinta Uvgel na cor branca maximizando a impressão de frente e verso com até 8 camadas, entre outras novidades da Canon. A multinacional japonesa também vai apresentar o modelo imagePRESS V900, impressora a laser no formato A3 para a área gráfica e o novo modelo de impressoras de etiquetas, LX-D5500. Além disso, a Canon irá levar a imageRUNNER iR1643iF, impressora multifuncional para escritórios dinâmicos.

Outro destaque será o lançamento das novas impressoras da série imagePROGRAF PRO: modelos PRO-6600, PRO-4600 e PRO-2600.

Fabiano Peres, diretor vendas da Canon, comentou sobre a importância da participação da empresa na feira e os produtos que serão apresentados. “A Future Print é uma oportunidade única para apresentarmos nossas soluções mais avançadas ao mercado. Este ano, mostraremos a Colorado M-series, a imagePRESS V900, a LX-D5500 Label Printer e a imageRUNNER iR1643iF.”

Além dos equipamentos, a Canon irá apresentar algumas tecnologias como o PRISMAelevate XL, um software avançado que permite a criação de impressões elevadas e texturizadas, aumentando a altura de impressão para até 4 mm e a FLXture, que possibilita que qualquer um adicione detalhes sutis de superfície nas impressões, criando uma sensação luxuosa e intrigante para os produtos.

Peres acrescentou: “Estamos comprometidos em oferecer soluções que atendam às necessidades de um mercado em constante evolução”, conta.

Serviço:

O que: Future Print

Quando: 10 a 13 de julho

Onde: Expo Center Norte

Inscrição: FuturePrint - Feira de serigrafia, sign e têxtil (feirafutureprint.com.br)