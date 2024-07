Deutsche Telekom adiciona FWA ao portfólio de produtos

A Deutsche Telekom Global Business, uma das principais empresas de telecomunicações integradas do mundo, incorpora ao seu portfólio de produtos e soluções a conexão FWA (Fixed Wireless Access) para atender aos seus clientes corporativos por meio de sua operação de rede móvel. A Deutsche Telekom tem presença no mercado brasileiro no modelo de rede móvel virtual, mais conhecida como MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

A empresa já é parceira de uma operadora de telecomunicações com presença em cerca de 4,8 mil cidades, que abrange 98% da população brasileira, e irá usar sua estrutura de rede para ofertar o serviço no país. A Deutsche Telekom também avalia parcerias com outras operadoras para expandir sua área de cobertura, portfólio de serviços, bem como incremento nos níveis de SLA (Service Level Agreement) aos clientes.

"Vamos oferecer uma solução de FWA agnóstica a fabricantes e exclusiva para o mercado corporativo. A solução contará com hardware 5G de alta capacidade, suporte a Wi-Fi 6, funções avançadas de segurança e roteamento, garantindo mais segurança aos clientes", explica Thiago Baeta, Solutions Architect da Deutsche Telekom.

A solução FWA estará disponível no mercado brasileiro no segundo semestre de 2024, no modelo de serviço, que incluirá a locação do hardware 5G, além de toda gestão e operação do serviço. A empresa irá comercializar o FWA como uma conexão backup para os clientes que já utilizam sua solução SD-WAN, ou como conexão Standalone (principal) em clientes que não tenham acesso a uma rede de fibra óptica, por exemplo.

O FWA pode ser aplicado por empresas de diversas verticais, como indústria, varejo, setor financeiro, mineração, oil & gas, logística, entre outros, que precisam garantir uma conexão de internet de elevada capacidade e alta disponibilidade. A solução também pode ser usada como conexão principal no agronegócio, por exemplo, por se tratar muitas vezes, de regiões nas quais não há estrutura para cabeamento, devido à baixa densidade de potenciais clientes para as operadoras ou onde a legislação ambiental proíba a construção de infraestrutura de transmissão.

"Todo o suporte durante a jornada do cliente é feito diretamente pelo gerente de conta e antes de implementar uma solução nossa equipe avalia todas as necessidades e os desafios de negócio para formular o conjunto de produtos e soluções que melhor atenderá ao cliente. Por meio de nossas parcerias com outras operadoras podemos adotar modelos onde o FWA funciona como backup da conexão principal, ou até mesmo em um cenário de uma rede 5G atuando como backup de outra rede móvel 5G", explica Thiago Baeta, Solutions Architect da Deutsche Telekom.