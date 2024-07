Santa Catarina define propostas para a Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Com a atuação de 308 participantes, encerrou nesta quinta-feira, 11, a 4ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde de Santa Catarina (CEGTES/SC). Este ano, o tema central é “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer”. Foram eleitos os delegados e definidas as propostas, que seguirão para a etapa nacional, em Brasília, entre os dias 10 e 13 de dezembro.

Representantes das sete macrorregiões de saúde de SC estiveram presentes na etapa estadual, em Florianópolis: 237 delegados, 40 convidados e 31 membros da comissão organizadora. Entre os delegados, 120 usuários, 61 trabalhadores, 50 gestores e seis prestadores de serviço, todos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). O evento foi promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Conselho Estadual de Saúde (CES), em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).

Foto: Reprodução/Secom SC

“Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos que participaram da Conferência Estadual. Tivemos a oportunidade de vivenciar um momento único e especial. Foi maravilhoso trabalhar com todos vocês. Cada um trouxe uma contribuição essencial para o sucesso desse processo”, reforça o presidente do CES, Agostinho Luiz Schiochetti.

Um total de 137 propostas que vieram das conferências macrorregionais foram analisadas e votadas pelos delegados presentes. Dessas, 12 foram escolhidas para serem levadas e defendidas durante a conferência nacional, baseadas no Tema Central e nos três eixos de discussão, com abrangência estadual e/ou nacional. Também, 40 delegados foram eleitos de forma paritária para representar SC, em Brasília.

Foto: Reprodução/Secom SC

A 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde é fundamental para fortalecer as instâncias de controle social, com espaços de discussão em torno das políticas voltadas para a valorização dos trabalhadores. Além disso, para a implementação das ações de promoção da equidade, expansão do acesso da população às ações e serviços de saúde, tendo em vista a universalidade da atenção e a integralidade do cuidado.



Veja aqui as propostas de SC que irão para conferência nacional

Mais informações