Governo do Estado investe R$ 5 milhões em leitos de saúde mental em Bocaina do Sul

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Secom

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, está realizando investimentos na abertura de novos leitos de saúde mental no município de Bocaina do Sul. Nesta sexta-feira, 12, foi anunciado o repasse de R$ 5 milhões para reativar o Hospital São José, que estava fechado há mais de 10 anos, e para a reforma da estrutura. O evento de anúncio ocorreu no Parque de Exposições Issac Miranda, com a presença do governador em exercício Mauro De Nadal.

“Estou como governador de Santa Catarina e atuando em visita às regiões do estado. Com isso, vim a Bocaina do Sul, a pedido da bancada da Serra, realizar esse repasse de R$ 5 milhões para o hospital de Bocaina do Sul, hospital esse que está há dez anos inativo. Quero também agradecer ao governador Jorginho Mello pela oportunidade de estar governador do Estado”, disse o governador interino de Santa Catarina, Mauro de Nadal.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul, serão necessários R$ 3 milhões para a reforma da estrutura e R$ 2 milhões para a aquisição de novos equipamentos. A unidade hospitalar será um hospital geral com serviço especializado em saúde mental.

O recurso para esses investimentos é proveniente das economias feitas pela Bancada da Serra, no Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa adiantará R$ 30 milhões do orçamento de 2024, que seriam repassados ao governo no final do ano, para distribuição imediata. Cada bancada regional receberá R$ 5 milhões destinados a obras essenciais, conforme consenso entre os deputados estaduais.