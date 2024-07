Dados se transformam em estratégias em 34% das empresas

Nos últimos anos os dados se transformaram em protagonistas de estratégias de crescimento em grandes empresas, já que para realizar previsões assertivas e com redução de riscos e custos, os gestores precisam se basear em análises de dados, sejam eles sobre o comportamento dos clientes, sobre satisfação de colaboradores ou aumento de vendas.

Os dados são aplicáveis para todos os segmentos e objetivos, para o marketing, por exemplo, o uso de dados é fundamental em estratégias de cross-channel, responsável por entregar uma experiência de qualidade aos clientes através de diferentes canais, tanto de forma digital, quanto física, o que gera aumento de vendas e fidelização de clientes.

De acordo com o estudo da TOTVS, publicado pelo site E-Commerce Brasil, de 98% das empresas que coletam dados dos consumidores, de forma digital e física, apenas 34% consideram ter os dados integrados para aplicá-los em ações como o cross-channel.

O mesmo estudo explica que por trás do “glamour de insights analíticos” existem muitas tarefas envolvidas na preparação dos dados, e que o processo de tratamento dessas informações é um grande desafio, mas é fundamental para que os dados possam ser integrados e usados em análises e segmentações que realmente façam a diferença para o negócio.

De acordo com Caio Amante, CEO e Founder da Dataside, consultoria focada em dados, IA e negócios, entre os principais desafios da inovação na empresa, como a inteligência artificial, por exemplo, está a falta de maturidade de dados, por isso, o investimento em uma cultura data-driven se torna o caminho percorrido para as empresas inovarem com segurança e assertividade.

"Informação é dado, e quando tenho dados eu tenho históricos. Então com os históricos é possível pegar tendências e correlacionar as informações para então planejar o futuro. Essa é a importância da jornada de maturidade de dados, garantir que cada etapa traga os benefícios esperados, desde a sustentação, na infraestrutura, até a tão buscada inovação", explica Caio.

Vale ressaltar, que o sucesso de uma implementação de estratégia de dados voltada para o crescimento das empresas depende também dos profissionais envolvidos no projeto.

“É fundamental contar com especialistas dedicados para cada tipo de banco de dados, com um time de especialistas é possível reduzir custos e, claro, alcançar os objetivos de cada negócio”, complementa Caio, CEO da Dataside.

Para saber mais sobre estratégias de dados nas empresas, basta acessar o site: www.dataside.com.br