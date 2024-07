RD Summit apresenta trilha de ecommerce para sua 10ª edição

O RD Summit, um dos maiores eventos de Marketing, Vendas e Ecommerce da América Latina, que deve receber mais de 20 mil pessoas por dia na edição 2024, destaca a nova trilha de conhecimento do evento voltada para o comércio eletrônico. Para o lançamento do novo segmento, estão confirmados grandes especialistas e empresas, como Robson Privado - Cofundador & CGO da Madeira Madeira; Germán Quiroga - Conselheiro e Investidor de Empresas - Omni11 Consultoria; Patrick Scripilliti - Digital Commerce Specialist da TOTVS; Renato Camargo - Vice-presidente de Clientes - Pague Menos; Julia Rueff - Head de Marketplace Brasil - Mercado Livre; Ivan Murias - CEO da Infracommerce, Bruna Buás (com passagens por Ambev e O Boticário), entre outros. Para conferir a lista completa de palestrantes, basta acessar o site oficial.

Com um faturamento de mais R$ 185 bilhões em 2023 (ABComm - Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), o mercado de ecommerce não para de crescer no Brasil. A RD Station, realizadora do RD Summit, também formaliza sua entrada no segmento, e anuncia que durante o evento, irá lançar uma solução voltada a esse público, indústria que já representa o segundo maior índice de interessados em seus produtos.

"A RD Station tem o objetivo de disseminar educação e desenvolvimento para o mercado. Iniciou sua trajetória com o inbound marketing para pequenas e médias empresas, e, nos últimos anos, ampliou a sua presença para atender também as grandes corporações, com soluções de conversacional e inteligência artificial. O lançamento de um novo produto em ecommerce e a introdução do tema no RD Summit fazem parte desta evolução", conta Juliano Tubino, CEO da RD Station.

Trilhas de Marketing e Vendas também têm novos nomes confirmados

Serão mais de 120 horas de conteúdo ao longo de três dias de programação, com palestras e painéis. Além de Ecommerce, o evento reunirá mais cinco trilhas dedicadas: Marketing; Vendas; Gestão e Estratégia; Customer Success e Experiência de Clientes; e Desenvolvimento Pessoal. Entre os principais palestrantes já confirmados, estão João Branco, Profissional de Marketing, Professor, Escritor e Palestrante; Ana Couto - Especialista de branding e escritora; Ricardo Silvestre - CEO da Black Influencer, Marcelo Germano - CEO da EAG - Empresa Autogerenciável; Dafna Blaschkauer - executiva global (com passagens pela Nike, Apple e Microsoft); Carlos Busch - Diretor da Busch Advisory e Board Member da Forbes Business Council; Nathália Rodrigues, CEO e fundadora da Nath Finanças; Rita von Hunty, arte-educadora, professora e youtuber; Rafael Portugal - ator, palestrante e humorista; e Théo Orosco - CEO da Exact Sales por RD Station, entre outros.

“O RD Summit é uma jornada imersiva no universo do Marketing, Vendas e Ecommerce, que oferece aplicação prática de conteúdo, oportunidades de networking com profissionais especializados, e o mais importante, a geração de novos negócios”, conclui Juliano."

Serviço:

Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, com direito de entrada em uma data fixa; Passaporte, que garante lugar nos três dias do evento; e o VIP, válido para todo o período.

RD SUMMIT 2024

Datas: 6 a 8 de novembro

Horários: 8h às 18h

Local e endereço: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme

Ingressos e mais informações: site oficial