Governador em exercício Mauro De Nadal autoriza R$ 5 milhões para Pronto Atendimento em Barra Velha

Foto: Roberto Zacarias/Secom

O governador em exercício Mauro De Nadal autorizou nesta quarta-feira, 10, o repasse de R$ 5 milhões para a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Barra Velha. A verba faz parte do conjunto de R$ 30 milhões das emendas impositivas de bancada e foi direcionada ao município pelos deputados da região Norte.

“Claro que a sensibilidade de todos os deputados da bancada do Norte foi muito importante porque Saúde é algo que mexe com sentimento, com dor, com esperança. Então o investimento que eles estão fazendo nesta região é um investimento muito necessário. É muito importante e muito esperado por todas as pessoas que vivem aqui e nos municípios próximos”, disse Mauro De Nadal.

O dinheiro vai ser usado para a continuidade e finalização da obra da unidade de Pronto Atendimento 24 horas. O espaço vai contar com cerca de 2.200 metros quadrados e vai receber casos de média complexidade do município. A expectativa é melhorar o atendimento para a população, oferecendo um atendimento ágil e eficiente.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Nós estamos hoje aqui em Barra Velha, primeiro para demonstrar a parceria entre o Governo do Estado, o nosso governador Jorginho Mello, com as ações, com as indicações do nosso parlamento e com o nosso governador em exercício Mauro De Nadal. Esse importante equipamento que está sendo construído aqui na cidade fica bem localizado, vai ser fundamental para a região não só para o município de Barra Velha, mas pra todo o entorno e com certeza salvará muitas vidas”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O recurso é fruto de uma Proposta de Emenda Constitucional, de autoria do então deputado Mauro De Nadal como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A PEC, aprovada em abril deste ano, autoriza que sejam reservados 25% dos recursos economizados pela Alesc para as emendas impositivas de bancada de cada região do estado. Este ano o volume chegou a R$ 30 milhões e cada região terá direito a R$ 5 milhões.

“Quero agradecer a todos os deputados. É um marco esse novo pronto atendimento”, agradece a secretária municipal de Saúde, Lilian Regina Ramos.

