Brasil Startups apoia e participa do Innova Summit 2024

A Brasil Startups apoiou e participou do Innova Summit 2024, que ocorreu entre os dias 12 e 14 de junho no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF). Sob o mote "Inclusão 5.0 - Um Mundo Novo para Todos", a conferência teve como objetivo promover encontros entre os atores do ecossistema de startups, empresas, governo e diversas áreas correlatas.

Durante o evento, a Brasil Startups teve um stand com ações e prêmios. Além disso, foi responsável pela curadoria de mais de 150 startups que tiveram um stand gratuito para explicarem sobre seu negócio durante os dias de evento

A maior novidade da edição de 2024 foi o Innova Mulher, concebido para fomentar a inclusão de empresas e coletivos liderados por mulheres empreendedoras em diversos setores, ganhou destaque entre as principais novidades da edição de 2024.

O presidente da Brasil Startups, Hugo Giallanza, realizou uma palestra no dia 14 de junho, no Palco Master. No mesmo dia, a gerente de Soluções da entidade, Hannah Salmen, foi responsável por moderar três painéis. Ainda no dia 14, o diretor administrativo da Brasil Startups, Juan Ferreira, conduziu uma palestra em que abordou sobre os impactos da transformação digital para empreendedores.

Por fim, ainda na sexta-feira, o Projeto Startup Brasília 2030, de realização da Brasil Startups, levou os alunos do CED Vale do Amanhecer, de Planaltina, para conhecerem o Innova Summit.

“Durante quatro anos, a Brasil Startups tem contribuído na correalização do Innova Summit. Todos esses anos, vemos cada evolução e o apetite pelas startups do Centro-Oeste em participar do grande evento”, afirma Hugo Giallanza, presidente da Brasil Startups.

De acordo com a organização, o evento reuniu cerca de 30 mil participantes, contou com mais de 180 palestrantes e 500 marcas envolvidas. Além disso, o congresso gerou 30 mil horas de conteúdo e mais de 150 milhões em negócios.

Para Giallanza, “um ecossistema precisa promover momentos que contribuem com densidade e acesso à investimentos” e, além disso, “trazer o legislador que mora em Brasília para promover legislações mais coesas com demandas deste setor”.