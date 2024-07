Funções em TI que serão mais procuradas pelas empresas

O crescimento da área de TI (Tecnologia da Informação) está desafiando as organizações no que diz respeito à contratação de profissionais, já que 79% delas afirmam ter dificuldade em encontrar os talentos que necessitam para as posições de tecnologia.

Isso é confirmado pela Pesquisa de Escassez de Talentos 2024 do ManpowerGroup, que mostrou a direção para onde o mercado está caminhando: os cargos mais procurados são em TI & Dados, Engenharia, Atendimento ao Cliente, Operações e Logística.

Projeções favoráveis

Em um recente levantamento, a Experis, divisão de recrutamento, contratação e gestão de talentos tecnológicos do ManpowerGroup, identificou quais países da América do Sul têm as maiores intenções de contratação: Brasil (32%), Colômbia (26%) e Argentina (20%).

Outro dado promissor, considerando os próximos 5 anos, é que o número de contratações previstas na região quintuplicou, tanto para trabalhar em empresas locais, como para exportar serviços a outras localidades. Além disso, sabe-se que a taxa de rotatividade de mão de obra na área de TI em todo o território é de 20% a 23%.

Perfis em alta

Os perfis que devem permanecer como os mais procurados na América do Sul para os próximos 5 anos são:

- Desenvolvimento: Backend, Frontend, Fullstack, Líder Técnico. Esses são os que mais crescem nas buscas desde 2022.

- Manutenção e suporte, Service Desk, Field Support. São os que mais cresceram em demanda no último ano.

- Também se destacam nas projeções os perfis relacionados a Análise de Dados e Inteligência Artificial (Analista de Dados, Cientista de Dados, UX, AI, UI).

No Brasil, as funções mais buscadas no mesmo período deverão ser: Administrador de Plataforma, Fullstack, Cloud Infrastructure e Analista de Dados.

Alta demanda de contratações em tempos de escassez de talentos

Para Simone Lopes, Head de Operações Experis no Brasil, desenvolver um processo seletivo personalizado para profissionais tech é uma estratégia muito eficaz para enfrentar o desafio da escassez de talentos.

“Diante da alta demanda por profissionais de TI, empresas e recrutadores devem ir além de processos seletivos tradicionais. É fundamental ter uma estratégia de recrutamento robusta que identifique os candidatos mais adequados, considerando não apenas as hard skills, mas também as soft skills e a proficiência em outros idiomas. Para isso, contar com uma consultoria especializada pode ser fundamental para garantir um processo objetivo e eficiente”, afirma Simone.

Outro ponto a ser considerado pelos empregadores é justamente a valorização das soft skills: segundo a edição do ano passado da Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup, as competências comportamentais mais buscadas nos profissionais de TI do Brasil são: Colaboração e trabalho em equipe; Raciocínio e resolução de problemas; Responsabilidade e Confiabilidade; Tomada de iniciativa e Criatividade e originalidade. A atenção a essas habilidades será, cada vez mais, fundamental para a formação de equipes de TI bem-sucedidas.

“A América Latina, em geral, é uma região com importantes oportunidades de desenvolvimento e crescimento tecnológico, razão pela qual muitas empresas olham para os nossos talentos como um atrativo considerável. Por isso, potencializamos as possibilidades de conectar talentos de TI com empresas que desejam maximizar seus resultados, construindo as melhores equipes”, reforça Jorge Gamero, Diretor da Experis para a América do Sul.