Governador apresenta Santa Catarina para empresários e investidores no World Trade Center de Portugal

Foto: Rafaela Ferreira / SETUR

O primeiro dia da missão catarinense em Portugal nesta terça-feira, 9, terminou com uma reunião com empresários e investidores no World Trade Center de Lisboa. O governador Jorginho Mello apresentou os potenciais turísticos e as oportunidades de negócios do estado, acompanhado pela secretária adjunta do Turismo, Catiane Seif, entre outros secretários de Estado.

Jorginho Mello apresentou ao grupo os programas de apoio ao empreendedorismo que Santa Catarina oferece para atrair investidores internacionais. Ele convidou os empresários a explorarem as diversas oportunidades de investimento no estado, especialmente nos setores de tecnologia, inovação, turismo e agronegócio.

“Santa Catarina é um estado pronto e preparado para receber qualquer tipo de investimento em diversas áreas. Podemos, tranquilamente, receber uma cadeia de hotéis e resorts com grife mundial, isso porque temos potencial de atrações ligadas tanto ao verão quanto ao inverno. Então saio daqui muito contente, na certeza de que todos ficaram encantados e com vontade de empreender em Santa Catarina”, pontuou o governador.

A secretária Catiane Seif destacou iniciativas recentes para fomentar o turismo, como investimentos em infraestrutura e campanhas de promoção internacional. “Nossa Secretaria trabalhou muito sob as orientações do governador Jorginho Mello para colocar Santa Catarina no cenário internacional do turismo. A nossa participação aqui foi nesse sentido e nós aproveitamos a oportunidade de falar com importantes empresários que têm negócios por todo o mundo”, afirmou Catiane.

O World Trade Center é conhecido por promover e desenvolver negócios globalmente, sendo uma referência pelos empreendimentos icônicos ao longo de mais de 50 anos, consolidando-se como a maior plataforma de negócios e investimentos do mundo.