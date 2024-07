Em Portugal, Jorginho Mello conhece Central Operacional que usa número único para atendimento de emergência

Foto: João Paulo Gomes Vieira / SECOM

O governador Jorginho Mello e a comitiva catarinense que estão em Portugal visitaram nesta terça-feira, 9, o Centro Operacional 112 Sul, em Oeiras, cidade próxima a Lisboa. No local, está instalada uma central telefônica que abrange em um único canal o atendimento de todas as forças de segurança. A intenção da visita é espelhar o modelo em Santa Catarina, trazendo mais agilidade e eficácia para quem buscar auxílio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu.

“Essa convergência evita erros. Eles recebem, filtram e o próprio sistema já direciona para quem tem que tomar providências. Os nossos técnicos vão discutir com eles para que a gente possa aprender a captar essa experiência pra que a gente consiga em Santa Catarina atender ainda melhor as pessoas que precisam de socorro. A grande diferença deles é que eles têm um único número, o 112”, comentou o governador Jorginho Mello.

“Testemunhamos de como a central está disposta. A inteligência artificial, os sistemas e a metodologia que usam dão celeridade no atendimento às pessoas que telefonam para esse número único. Foi uma visita promissora, extremamente importante para verificarmos uma realidade de um país que tem um dos sistemas mais desenvolvidos e que queremos adotar em Santa Catarina”, destacou o secretário adjunto, que responde pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, coronel Flávio Graff.

A comitiva foi recebida pelas autoridades portuguesas do Ministério da Administração Interna. “Muito gosto em receber o governador aqui nas instalações. É aqui o grande centro da tecnologia do MAI (Ministério da Administração Interna), temos aqui o Centro de Operações do 112, a sala do centro de operações Sul que faz parte de um conjunto de quatro centros que estão distribuídos pelo país. Aqui também temos tecnologia da Rede Nacional de Segurança Interna, que faz toda infraestrutura de comunicações com as forças de segurança em todas as entidades do Ministério da Administração Interna”, disse o secretário-geral adjunto do Ministério, Antônio Pombeiro.