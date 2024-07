Diretor presidente da Cotricampo participa de missão técnica aos EUA

O diretor presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, está integrando uma Missão Técnica que está nos EUA, organizada pela CCGL e Fecoagro/RS, com apoio do Sistema Ocergs e Sescoop/RS.



Na segunda-feira, o grupo de lideranças cooperativistas do nosso estado esteve visitando o complexo administrativo e industrial da CHS, considerada a maior cooperativa agropecuária dos Estados Unidos.



A CHS é uma líder global de agronegócios de propriedade de agricultores dos EUA e atua nas áreas de energia, grãos e alimentos. A empresa auxilia o crescimento dos negócios de seus clientes e cooperados por meio de operações domésticas e globais. Possui soluções de negócios que incluem atividades de seguro e serviços financeiros.



A cooperativa atua desde antes do plantio – com seleção de culturas, planejamento da safra,

seleção e venda de sementes –, passando pela pós-colheita – em que oferece serviços de logística e assessoria na comercialização, incluindo atividades como aplicação de fertilizantes, oferta de combustíveis, agricultura de precisão e análise de solos –, até produtos e serviços que são utilizados durante todo o ano pelos produtores, com serviços financeiros, seguro e consultoria.



A Missão Técnica segue ao longo desta semana, buscando aprofundar o intercâmbio com lideranças do cooperativismo na América do Norte.