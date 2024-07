Governo do Estado inaugura nova Agência Transfusional do Hemosc no Hospital Hans Dieter Schmidt em Joinville

Foto: Divulgação/Hemosc

Um espaço moderno e mais adequado para atendimento aos pacientes: assim é a nova Agência Transfusional do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) no Hospital Hans Dieter Schmidt, em Joinville. Inaugurada nesta terça-feira, 9, a unidade vai garantir melhor atendimento aos pacientes e ainda mais qualidade aos processos de transfusão.

Com investimento de cerca de R$ 300 mil em recursos do Estado, a Agência Transfusional conta com uma equipe de 12 profissionais e realiza cerca de 700 transfusões por mês. A região Norte do estado conta ainda com um hemocentro em Joinville e uma unidade de coleta em Jaraguá do Sul.

O secretário adjunto de Estado da Saúde, Roberto Benedetti, destacou a importância do trabalho coordenado pelo Hemosc para garantir a qualidade do sangue em todo o Estado. “O Hemosc é responsável por 99% da cobertura de sangue e hemoderivados em Santa Catarina, um modelo que é exemplo para outros estados e para o país. Como médico anestesista com mais de 30 anos de atuação, usei inúmeras vezes bolsas do Hemosc para salvar vidas e posso atestar a qualidade desse trabalho”, afirmou.

Benedetti destacou ainda os investimentos que vêm sendo realizados pelo Governo do Estado para a melhoria dos hospitais públicos. “Em Santa Catarina, cerca de 80% da população depende dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Temos a convicção que nossa estrutura de atendimento vem sendo qualificada”, destacou.

A diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, afirmou que o investimento no novo espaço vai garantir mais agilidade aos atendimentos no hospital. “O espaço está mais próximo do Centro Cirúrgico, o que vai melhorar a logística interna para as transfusões. Também significa melhorias para o trabalho da equipe e para os procedimentos laboratoriais”, disse. Patricia representou no ato a Fahece, organização social que faz a gestão do Hemosc junto ao Governo do Estado.

