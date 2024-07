Prazo para Declaração Anual do Rebanho termina em 31 de julho

O prazo para os produtores fazerem a Declaração Anual do Rebanho termina em 31 de julho, prazo este já prorrogado em função das enchentes no Rio Grande do Sul. Até sexta-feira (05/07), 53,8% dos produtores já declararam o documento.

Todos os produtores de animais devem fazer a declaração, não apenas de bovídeos, caprinos, equídeos, ovinos e suídeos, mas também os de abelhas, coelhos e peixes, entre outros.

Abelhas

No caso das abelhas, os produtores de abelhas com ou sem ferrrão, que tem um tipo de criação para mel ou para rainha, que exploram de forma comercial ou para subsistência, que tem colmeias fixas ou migratórias, devem fazer a Declaração anual.

Peixes

Já os piscicultores precisam informar o tipo de criação (recreação, recria, reprodução ou subsistência), se é exploração comercial ou de subsistência, e o tipo de peixe. Se forem outros animais aquáticos, também deve ser informado qual é e o tipo de finalidade.

De acordo com Eduardo Zart, chefe da Divisão de Controle e Informações Sanitárias da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) “todos os produtores possuidores de animais de peculiar interesse do estado, ou seja, animais de produção e os que podem estar envolvidos em transmissão de enfermidades a estes e a humanos devem fazer a declaração anual”. A Declaração de Rebanho é uma obrigação sanitária.

Para fazer a declaração acesse: www.produtoronline.rs.gov.br/declaracaorebanho ou procure as Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária da Seapi para fazer de forma presencial.

Para mais informações: www.agricultura.rs.gov.br/declaracao