“Estamos muito aquém do que se faz nas redes de direita”, diz Nísia

Saúde Há 3 horas Em Saúde Governo do Estado inaugura nova Agência Transfusional do Hemosc no Hospital Hans Dieter Schmidt em Joinville Foto: Divulgação/HemoscUm espaço moderno e mais adequado para atendimento aos pacientes: assim é a nova Agência Transfusional do Centro de Hematolo...

Saúde Há 6 horas Em Saúde Entenda o que é a síndrome de Patau, condição genética rara e grave Em razão do crescimento limitado no útero, oito em cada dez bebês com a trissomia do cromossomo 13 nascem com defeitos cardíacos graves. Além disso...