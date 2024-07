Com elevação do rio Uruguai, travessia de balsa em Porto Soberbo é suspensa

A travessia de balsa em Tiradentes do Sul, entre a localidade de Porto Soberbo e a cidade de El Soberbio, na fronteira do Brasil com a Argentina, está suspensa. O serviço foi interrompido ainda na segunda-feira (8) por conta da elevação do rio Uruguai.

No início da manhã desta terça (9), a medição apontou para o nível de 9,29 metros nesse trecho. A travessia é suspensa quando o nível do rio supera os 8 metros. Não há previsão de retomada, tendo em vista ainda o indicativo de elevação.

Travessia suspensa em Porto Mauá

Em Porto Mauá, o serviço de travessia de balsa entre o Brasil e a Argentina também está suspenso, sem previsão de retomada. De acordo com a Defesa Civil da cidade, a projeção é de que o rio Uruguai alcance 9,40 metros em Porto Mauá nesta terça-feira, nível que pode ocasionar transtornos como alagamentos em residências e estabelecimentos comerciais.

Travessia segue normal em Barra do Guarita

Já a travessia de barca sobre o rio Uruguai, entre Barra do Guarita-RS e Itapiranga-SC, segue normal nesta terça-feira (9). O nível do rio naquele trecho estava em 7 metros no início da manhã.