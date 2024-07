Cirurgias eletivas: procedimentos avançam em SC e representam recomeços na vida de pacientes

Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / SECOM

Gabriel de 7 anos nasceu com frênulo lingual ou a chamada língua presa. Além da dificuldade da fala, a condição fez com o que o menino tivesse atrasos no aprendizado. Diante da situação, há dois anos a família procurou auxílio na rede pública, e desde então aguardou por uma cirurgia: indicada para solucionar o problema. O paciente foi chamado para realizar o procedimento no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, e comemora agora uma nova etapa na sua vida.

As expectativas após a cirurgia do menino são as melhores possíveis: de poder desenvolver plenamente a fala, o estudo, participar ativamente das aulas e não ter mais medo de se expressar, como o próprio Gabriel relata. “Toda terça-feira tenho aula de informática, onde cada um tem que ler uma parte do texto, e eu falava que não queria ler, pois tinha medo de errar”, revela.

Foto: Reprodução/Secom SC

Assim como é o caso de Gabriel, somente entre fevereiro e abril, 69.306 mil cirurgias eletivas foram realizadas em Santa Catarina, número que coloca o estado no topo dos estados que mais fizeram esses procedimentos no país.

Cleber Fernando Tiezerini, avô de Gabriel, relembra como a língua presa afetou o desenvolvimento do neto. “Buscamos ajuda especializada, pois o desenvolvimento dele também dependia da fala, influenciando no seu aprendizado. A dificuldade dele era muito grande no dia a dia, sofrendo bullying na escola e sendo cobrado por seus professores. Felizmente, a vida do pequeno mudou desde que realizou a cirurgia.”

Foto: Reprodução/Secom SC



Santa Catarina lidera as cirurgias eletivas no país

O relatório apresentado pelo Ministério da Saúde, durante a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Tripartite (CIT), mostrou que Santa Catarina realizou 69.306 mil cirurgias eletivas entre os meses de fevereiro a abril, ficando à frente de São Paulo, que realizou 46.128 mil procedimentos, e de Minas Gerais, que fez 25.187 mil.

Até maio deste ano, foram realizadas 452.205 cirurgias no total, sendo 178.408 de emergências, 91.469 ambulatoriais oftalmológicas e outras 182.328 cirurgias com internação. Também houve um avanço nas cirurgias oncológicas em que atualmente 80% dos pacientes realizam o procedimento em até 60 dias após o diagnóstico, percentual que em 2022 era de apenas 48,5%.

Foto: Reprodução/Secom SC

Num comparativo entre os meses de janeiro a maio de 2022, para o mesmo período deste ano, o crescimento é de mais de 70% nas cirurgias eletivas com internação.

Conforme a determinação do governador Jorginho Mello, a Saúde do Estado dará seguimento às ações que contribuem para diminuir a fila, em especial, para os procedimentos dos quais existe historicamente uma dificuldade maior na execução, como as cirurgias de ortopedia, de alta complexidade e de urologia.