Apresentação da jovem Raiany de Freitas encanta jurados do Canta Comigo Teen da Record

Foi ao ar no último domingo dia 07 de julho, o 1° episódio programa Canta Comigo Teen, e a Região Celeiro e os gaúchos estavam ansiosos pela apresentação da três-passense Raiany de Freitas de 12 anos.

Com uma premiação de R$ 200.000 o programa teve mais de 5 mil inscritos de todo o Brasil. Após uma seletiva criteriosa foram selecionados 80 participantes que irão se apresentar em 8 episódios iniciais, sendo 10 participantes por programa, concorrendo ao prêmio de na grande final.

Na apresentação a jovem interpretou a canção “Amores Extraños”, de Laura Pausini, conquistando o apoio de 99 jurados, ficando em segundo lugar e alcançando o top 3 na competição. Seguindo as regras do programa, como houve empate entre os participantes, Raiany se apresentou novamente cantando a canção No Rancho Fundo, porém não conseguiu a vaga na semifinal e acabou se despedindo do programa. Apesar do não prosseguimento, a jovem arrancou elogios dos jurados e do apresentador Rodrigo Faro.