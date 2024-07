22 concursos públicos abrem 486 vagas com salários de até R$ 18,1 mil no RS

Estão abertas as inscrições para 486 vagas em 21 concursos públicos para atuação em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Os salários oferecidos variam entre R$ 1,2 mil e R$ 18,1 mil. As oportunidades são para diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Com 389 vagas em todo o Brasil – quatro delas no RS –, o concurso unificado da Justiça Eleitoral recebe inscrições até 18 de julho. Já o Ministério da Pesca abriu concurso para a contratação de 264 profissionais, três deles para atuar em Porto Alegre, os demais em outros Estados. A remuneração é de R$ 6.130 e auxílio alimentação de R$ 1.000.

A prefeitura de Manoel Viana oferece a maior remuneração da lista: R$ 18.188,82, para o cargo de médico clínico geral. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) abriu 17 vagas de nível Superior, com salários que variam entre R$ R$ 5.486,35 e R$11.522,82. As oportunidades foram listadas em dois editais, ambos com inscrição gratuita.

O Conselho Regional de Educação Física do RS abriu processo seletivo simplificado para preencher duas vagas de auxiliar administrativo, ambas de nível Médio, com salário de R$ 3.522,42. Com inscrições gratuitas, o processo está aberto até o dia 11 de julho.

Lista de concursos públicos abertos no RS:

Unimed – Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo

Áreas de atuação e vagas: anestesiologista (3), cirurgião do aparelho digestivo (2), cirurgião oncológico (1), cirurgião oncológico (1), cirurgião pediátrico (2), cirurgião vascular (2), coloproctologista (3), endocrinologista e metabologista (3), geriatra (3), ginecologista e obstetra (2), nefrologista (5), otorrinolaringologista (1), pediatra (3), psiquiatra (11), reumatologista (2), urologista (1)

Nível: Superior

Salário: a divulgar

Prazo: 15 de julho

Taxa de inscrição: R$ 870,00

Prova: 18 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura Municipal de Cruz Alta

Áreas de atuação e vagas: agente administrativo III (20)

Nível: Superior

Salário: R$ 2.280,73

Prazo: 12 de agosto

Taxa de inscrição: gratuito

Prova: 15 de setembro

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) 1

Cargos e vagas: assistente técnico em comunicação (1 +CR)

Nível: Superior

Salário: R$ 5.486,35

Prazo: 11 de julho

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: 19 de julho

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) 2

Cargos e vagas: teleconsultor medicina – medicina de família e comunidade presencial (10 +CR), teleconsultor medicina – medicina interna presencial (3 +CR), teleconsultor medicina – dermatologista presencial (2 +CR), teleconsultor medicina – hematologista adulto presencial (1 +CR)

Nível: Superior

Salário: R$6.913,69 a R$11.522,82

Prazo: 14 de julho

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: 22 de julho

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul (CREF2RS)

Cargos e vagas: auxiliar administrativo (2)

Nível: Médio completo

Salário: R$ 3.522,42

Prazo: 7 de julho

Taxa de inscrição: gratuito

Prova: não haverá aplicação

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (CODEPAS)

Cargos e vagas: auxiliar de serviços gerais (CR), borracheiro (CR), chapeador (CR), cobrador (CR), frentista (CR), mecânico especializado em mecânica pesada (CR), monitor de estacionamento (CR), motorista (CR), motorista de caminhão de coleta de lixo (CR)

Nível: Fundamental e Médio

Salário: R$ 1.582,27 a R$ 3.359,87

Prazo: 5 de agosto

Taxa de inscrição: entre R$ 40,00 e R$ 60,00

Prova: 1º de setembro

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Ministério da Pesca

Áreas de atuação e vagas: engenharia da pesca ou oceanografia/oceanologia (1), qualquer área de formação (2)

Nível: Superior

Salário: R$ 6,130,00

Prazo: 24 de julho

Taxa de inscrição: R$ 62,00

Prova: 11 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Fundação Hospital Getúlio Vargas – Sapucaia do Sul

Cargos e vagas: administrador (CR), analista clínico (6 +CR), analista de recursos humanos (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto e urbanista (CR), assistente administrativo (10 +CR), assistente social (CR), auxiliar de cozinha (CR), auxiliar de laboratório – farmácia hospitalar (CR), auxiliar de manutenção (CR), auxiliar de segurança (CR), auxiliar de serviços gerais (15 +CR), condutor de veículo de urgência (4 +CR), contador (CR), costureiro (CR), cozinheiro (2 +CR), desenhista projetista de arquitetura (CR), desenvolvedor de sistemas (1 +CR), eletricista (1 +CR), enfermeiro (10 +CR), enfermeiro auditor (CR), enfermeiro de controle de infecção hospitalar e gestão de risco (2 +CR), enfermeiro do trabalho (CR), enfermeiro socorrista (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro de segurança do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro eletrônico (1 +CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), jornalista (CR), médico anestesiologista (10 +CR), médico auditor (CR), médico cardiologista (2 +CR), médico cardiologista – ecocardio (CR), médico cirurgião geral plantonista (CR), médico cirurgião geral rotineiro (CR), médico cirurgião pediátrico (CR), médico cirurgião plástico (CR), médico cirurgião torácico (CR), médico cirurgião vascular (CR), médico clínico para atendimento adulto e infantil (10 +CR), médico clínico plantonista (10 +CR), médico clínico plantonista para UTI (5 +CR), médico clínico rotineiro (CR), médico dermatologista (CR), médico do trabalho (1 +CR), médico endocrinologista (CR), médico gastroenterologista (1 +CR), médico ginecologista (CR), médico ginecologista – obstetra plantonista (3 +CR), médico ginecologista – obstetra rotineira (CR), médico hematologista (CR), médico infectologista (CR), médico intensivista rotineiro (CR), médico mastologista (CR), médico nefrologista (1 +CR), médico neonatologista plantonista (CR), médico neonatologista rotineiro (CR), médico neurocirurgião plantonista (CR), médico neurologista (CR), médico neurologista pediátrico (CR), médico oftalmologista (CR), médico pediatra plantonista (10 +CR), médico pediatra rotineiro (CR), médico pneumologista (CR), médico proctologista (CR), médico psiquiatra rotineiro (1 +CR), médico radiologista (CR), médico radiologista intervencionista (CR), médico regulador (CR), médico reumatologista (CR), médico socorrista (3 +CR), médico traumatologista (CR), médico traumato-ortopedista (2 +CR), médico urologista (CR), motorista (2 +CR), nutricionista (CR), pedreiro (1 +CR), pintor (1 +CR), procurador (CR), procurador (CR), psicólogo assistencial (1 +CR), psicólogo do trabalho (1 +CR), psicólogo organizacional (1 +CR), relações públicas (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em enfermagem com instrumentação cirúrgica (CR), técnico em enfermagem do trabalho (1 +CR), técnico em enfermagem socorrista (CR), técnico em hidráulica (CR), técnico em imobilização ortopédica (CR), técnico em informática (CR), técnico em laboratório (3 +CR), técnico em nutrição (CR), técnico em radiologia (CR), técnico em refrigeração (1 +CR), técnico em segurança do trabalho (1 +CR) e terapeuta ocupacional (1 +CR)

Nível: Fundamental, Médico e Superior

Salário: R$ 1.734,01 a R$ 16.335,01

Prazo: 15 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Prova: 4 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Fundação Hospital Getúlio Vargas – Porto Alegre

Cargos e vagas: operador de radiocomunicação (7 + CR), supervisor técnico (CR), técnico administrativo (3 + CR), técnico auxiliar de regulação médica (39 + CR), técnico de monitoramento (3 + CR)

Nível: Médio completo

Salário: R$ 1.832,50 a R$ 2.551,49

Prazo: 15 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Prova: 4 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Nova Ramada

Cargos e vagas: assistente social (1), médico (2), professor educação infantil (CR), professor de geografia – ensino fundamental (1), professor de história – ensino fundamental (1), professor de inglês – ensino fundamental (CR), professor de artes – ensino fundamental (CR), psicólogo (2), atendente de farmácia (1), técnico agrícola (CR), técnico em enfermagem (CR), agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (3), agente de combate a endemias (1), fiscal (1), atendente de ensino (CR), operador de máquinas (1)

Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Salário: R$ 1.513,11 a R$ 14.315,86

Prazo: 25 de julho

Taxa de inscrição: R$ 214,42

Prova: data provável em 1º de setembro

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Câmara Municipal de São Sebastião do Caí

Cargos e vagas: auxiliar legislativo I (1 + CR)

Nível: Médio completo

Salário: R$ 3.816,90

Prazo: 26 de julho

Taxa de inscrição: R$ 75,00

Prova: 17 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Manoel Viana

Cargos e vagas: agente endêmico (CR), auxiliar administrativo (1), contador (1), técnico em informática (1), monitor educacional (CR), motorista categoria B (6 + CR), nutricionista (CR), odontólogo (1 + CR), oficial administrativo (2 + CR), operador de máquinas (3 + CR), orientador educacional (CR), procurador jurídico (2 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (2 + CR), professo de língua espanhola (1 + CR), professor de língua inglesa (2 + CR), professor de língua portuguesa (CR), professor para educação infantil (10 + CR), professor psicopedagogo (1 + CR), psicólogo (1 + CR), recepcionista (1 + CR), supervisor educacional (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (3 + CR), terapeuta educacional (1 + CR), topógrafo (CR), assistente social (CR), auditor de controle interno (1 + CR), auditor fiscal tributário (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (CR), contador (CR), enfermeiro (2 + CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro eletricista (1 + CR), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal sanitário (CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), gari (3 + CR), mecânico (1 + CR), médico clínico geral ESF (2 + CR), médico clínico geral UBS (4 + CR), médico pediatra (CR), merendeira (1 + CR), monitor de transporte escolar (1 + CR)

Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Salário: R$ 1.342,08 a R$ 18.188,82

Prazo: 23 de julho

Taxa de inscrição: R$ 60,00 a R$ 100,00

Prova: data provável em 25 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Caxias do Sul

Cargos e vagas: agente de combate às endemias (4)

Nível: Médio completo

Salário: R$ 2.864,10

Prazo: 14 de julho

Taxa de inscrição: R$ 90,00

Prova: data provável em 11 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) 1

Cargos e vagas: operador de subestação (1 + CR), assistente administrativo (1 vaga + CR), técnico em saneamento (1 + CR), técnico em tratamento de agua e esgotos (1 + CR), técnico industrial (5 + CR), biólogo (1 + CR), químico (1 vaga + CR).

Nível: Fundamental Incompleto a Superior

Salário: R$ 2.877,04 a R$ 9.717,34

Prazo: 25 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 99,16 a R$ 176,28

Prova: data provável em 28 de julho

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) 2

Cargos e vagas: instalador hidrossanitário (4 +CR), operador de máquinas especiais (2 +CR), soldador industrial (3 +CR), agente de saneamento (1 +CR), fresador (2 +CR), montador eletromecânico (6 +CR), auxiliar de serviços técnicos (4 +CR).

Salário: R$ 2.877,04 a R$ 3.733,24

Prazo: 25 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 110,18

Prova: data provável em 28 de julho

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Crissiumal

Cargos e vagas: agente visitador (2 +CR)

Nível: Médio

Salário: R$ 1.734,37

Prazo: 16 de julho

Taxa de inscrição: R$ 85,00

Prova: 11 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs)

Cargos e vagas: agente administrativo (20), agente técnico: técnico em informática (1), agente técnico: técnico em laboratório (1), analista: bibliotecário (2), analista: engenheiro civil (2), analista: arquiteto (1)

Nível: Médio a Superior

Salário: R$ 2.880,90 a R$ 5.561,70

Prazo: 12 de julho

Taxa de inscrição: R$ 113,44 a R$ 258,66

Prova: 1° de setembro

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Segredo

Cargos e vagas: arquiteto (1), assistente administrativo (1), assistente social (1), cirurgião dentista (1), farmacêutico (1), médico (1), pedagogo (1), professor de anos iniciais (1), professor de educação física (1), professor de educação infantil (1), psicólogo (1), técnico em enfermagem (1), monitor de escola (1), oficial administrativo (1), secretário de escola (1), auxiliar de administração (1), motorista (1), motorista II (1), mecânico (1), operador de máquinas (1), operário (1), pedreiro (1), servente (1), vigilante (1)

Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Salário: R$ 981,82 a R$ 10.915,56

Prazo: 10 de julho

Taxa de inscrição: de R$ 50,00 a R$ 175,0

Prova: 11 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Justiça Eleitoral

Cargos e vagas: analista judiciário (2 + CR) e técnico judiciário (2 + CR)

Nível: Superior

Salário: R$ 8.529,65 a R$ R$ 13.994,78

Prazo: 18 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 130

Prova: 22 de setembro

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Bento Gonçalves

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (1 +CR),

Nível: Médio

Salário: R$ 1.546,56 + R$ 1.277,44 de complemento

Prazo: 15 de julho

Taxa de inscrição: R$ 90

Prova: 11 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Tavares

Cargos e vagas: advogado (1+CR), agente de combate às endemias (CR), assistente administrativo (10+CR), assistente social (2+CR), auditor da receita municipal (2+CR), auditor de controle interno (1+CR), auxiliar de saúde bucal (CR), contador (1+CR), enfermeiro (4+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal (1+CR), fisioterapeuta (2+CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (4+CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (5+CR), nutricionista (1+CR), odontólogo (1+CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (3+CR), professor de ensino fundamental (1+CR), professor de espanhol (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de inglês (1+CR), professor de matemática (CR), professor de português (1+CR), psicólogo (2+CR), técnico em enfermagem (5+CR), técnico em informática (1+CR), vigilante sanitário (CR)

Nível: Ensino Médio a Superior

Salário: R$ 1.681,90 e R$ 7.635,54

Prazo: 8 de julho

Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 130

Prova: 18 de agosto

Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Câmara de Vereadores de Tavares