Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 9 milhões

A profissional de 1,60 metro fez do combate ao fogo uma missão de vida. Quando veste a gandola (peça do vestuário militar) e coloca o capacete, sab...

Geral Há 2 horas Em Geral Brigadista escolheu profissão após perder filho por problema pulmonar A profissional de 1,60 metro fez do combate ao fogo uma missão de vida. Quando veste a gandola (peça do vestuário militar) e coloca o capacete, sab...