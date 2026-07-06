Comissão de Turismo discute desafios para ampliar o setor de cruzeiros marítimos

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (8) para discutir os entraves regulatórios e operacionais que afetam o setor de cruzeiros marítimos no Brasil.

A reunião será realizada no plenário 5, às 14 horas.

O debate atende a pedido do deputado Eduardo Bismarck (PV-CE). Ele afirma que o setor de cruzeiros marítimos é um importante vetor de desenvolvimento econômico, com impacto na geração de emprego, de renda e na movimentação da cadeia produtiva em diversas regiões costeiras.

O parlamentar ressalta, no entanto, que a redução da oferta de temporadas e do número de turistas tem prejudicado a economia dos municípios que dependem desse mercado.