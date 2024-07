Samu inaugura novas bases e entrega ambulâncias em Gravatal e Vargem

Foto: Divulgação/SES

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) está ampliando a cobertura de atendimento em Santa Catarina. Nesta sexta-feira, 5, foram inauguradas duas novas bases e entregues duas ambulâncias de suporte básico. As novas unidades estão localizadas em Gravatal, no Sul do estado, e em Vargem, no Meio-Oeste catarinense. O serviço irá potencializar o atendimento de urgência e emergência e reduzir o tempo resposta nas regiões.

Com aquisição das novas ambulâncias, o Estado passa a contar com 99 Unidades de Suporte Básico, proporcionando atendimento eficiente e eficaz para salvar vidas em situações críticas. Isso representa um investimento essencial na saúde pública, com benefícios diretos na qualidade de vida e na assistência à população.

Na solenidade de entrega da ambulância em Gravatal, Marcos Fonseca, Superintendente de Urgência e Emergência, destacou que os novos veículos foram implantados em regiões que necessitam melhorar tempo resposta aos chamados de socorro. “Garantimos assistência mais ágil aos munícipes das cidades-sede. Nosso esforço é para que os serviços de saúde estejam cada vez mais perto dos catarinenses e contamos sempre com o apoio e a parceria dos municípios”, explica. Os novos equipamentos foram adquiridos com recurso dos municípios.

Já em Vargem, o diretor do Atendimento Pré-Hospitalar Móvel, Dionisio Medeiros, ressaltou que com a iniciativa a população pode sentir uma maior confiança no sistema de saúde sabendo que há recursos adequados disponíveis para atendê-los em caso de necessidade. “As ambulâncias modernas são projetadas para oferecer maior conforto e segurança tanto para os pacientes quanto para as equipes, o que valoriza mais os profissionais no trabalho”, considera.

Aumentando a frota de ambulâncias, é possível atender um maior número de pacientes, especialmente em regiões remotas ou de difícil acesso, garantindo que mais pessoas tenham acesso rápido a serviços de emergência, fazendo toda a diferença para os usuários.