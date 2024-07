Governo do Estado destina R$ 20 milhões ao Hospital São José de Criciúma

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / SECOM

O Governo do Estado segue avançando nas melhorias dos hospitais catarinenses. Nesta sexta-feira, 5, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinou um convênio com o Hospital São José de Criciúma, garantindo um investimento de mais de R$ 20 milhões.

Os recursos serão destinados para a aquisição de equipamentos, ampliação da recepção da portaria e realização de melhorias na unidade hospitalar. Atualmente, o Hospital São José oferece atendimentos de Alta Complexidade em diversas áreas, como cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, entre outras.

O Hospital São José é um dos maiores hospitais do Sul de Santa Catarina, atendendo mais de 230 mil pessoas por ano, sendo 85% através do Sistema Único de Saúde (SUS).

O secretário da Saúde, Diogo Demarchi, ressalta a atenção do Governo do Estado em cuidar dos hospitais de todas as regiões de Santa Catarina, dando os investimentos para manter o atendimento de excelência para todos os catarinenses. “Estamos investindo em todos os hospitais do estado, sem priorizar a Capital ou alguma região específica. Sendo uma determinação do governador Jorginho Mello, queremos manter a qualidade no atendimento de todos os hospitais, e aqui hoje, o Hospital São José irá receber itens que serão de extrema importância para aprimorar o seu atendimento”.

Com aproximadamente 1.582 colaboradores, o Hospital atende uma população de quase 1 milhão de habitantes, abrangendo 45 municípios das regiões da AMREC, Amesc e Amurel.

A diretora da instituição, irmã Isolene Lofi, destaca a importância do convênio para seguir mantendo a instituição como referência na região Sul. “São 87 anos acolhendo, protegendo e tratando vidas. Milhares de pessoas já passaram por este hospital e que ainda irão passar. Este convênio vai auxiliar para seguir a missão dada às Irmãs Escolares de Nossa Senhora, de ser e fazer da saúde um marco para a região sul”, afirma.

Fundado em 1936, o Hospital São José é considerado Hospital Ensino pelo Ministério da Educação, contando com médicos residentes, acadêmicos de medicina, enfermagem e estagiários na área da saúde. Recebe cerca de 800 alunos por ano, além de entidades que prestam serviços sociais e voluntários.

