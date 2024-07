Saúde em Obras: com investimentos do Estado, Hospital Regional de São José reforma quartos e fachada

Fotos: Ana Melhado / SES

Um novo capítulo de cuidado e modernização. O Governo de Santa Catarina deu início a uma ampla reforma no Hospital Regional de São José (HRSJ). Serão modernizados 30 quartos de internação e a fachada será completamente restaurada, incluindo a substituição de todas as esquadrias. As melhorias abrangem ainda a Maternidade e a UTI neonatal. As obras visam adequar os ambientes e torná-los mais acolhedores. O custo das reformas está orçado em R$ 3,9 milhões.

“Recentemente começou mais uma etapa de reformas no Hospital Regional de São José que proporcionará mais conforto aos pacientes. As melhorias serão executadas em fases para minimizar o impacto nos serviços. Nosso compromisso é oferecer um atendimento de qualidade e um ambiente seguro para os trabalhadores e pacientes”, destaca o secretário Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

A primeira fase das reformas abrangerá 12 quartos de internação situados no terceiro e quarto andar do hospital. A segunda fase incluirá mais 18 quartos no quinto andar. A contratação ainda prevê a reforma dos banheiros da Maternidade e UTI Neonatal.

“A reforma completa dos 30 quartos no Hospital Regional, representa quase 100 leitos hospitalares. Esses quartos serão modernizados em todos os aspectos: elétrica, hidráulica, acessibilidade com a ampliação das portas de acesso ao banheiro, substituição dos revestimentos cerâmicos e janelas, pintura, além da restauração de toda a fachada, incluso a substituição de todas as esquadrias. Vamos proporcionar um ambiente mais humanizado para nossos pacientes”, informou o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

A obra de restauração da fachada inclui a retirada do revestimento, tratamento de fissuras, impermeabilização e posterior pintura das paredes, proporcionando uma maior proteção da estrutura contra infiltrações.