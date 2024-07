Com investimento do Governo do Estado, novo serviço de radioterapia amplia atendimento oncológico no Alto Vale do Itajaí

Fotos: Roberto Zacarias/Secom

O governador Jorginho Mello anunciou nesta quinta-feira, 4, a implantação do serviço de radioterapia no Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul. Na ocasião, também foi assinado o convênio de R$ 10 milhões com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para aquisição de um acelerador linear. A introdução desse serviço proporcionará maior conforto e acesso ao tratamento, ampliando os atendimentos oncológicos na região do Alto Vale do Itajaí.

“Essa melhoria no serviço de oncologia é fundamental para garantir um atendimento digno aos pacientes do Alto Vale do Itajaí. Estamos investindo o dinheiro que é da sociedade na saúde dos catarinenses. Temos as cirurgias eletivas que estão voando no número de procedimentos feitos desde o começo do ano passado. E vamos continuar trabalhando para melhorar a vida da população de Santa Catarina”, destacou o governador Jorginho Mello.

Desde o ano passado, a SES tem discutido e alinhado a ampliação do atendimento oncológico com a radioterapia no Hospital de Rio do Sul. O novo serviço irá atender dezenas de pacientes da região que, atualmente, realizam tratamento em hospitais de Lages e Blumenau.

“Esse aporte financeiro é fundamental para reduzir distâncias. Estamos falando de um serviço que vai fazer com que o paciente deixe de se deslocar até a cidade de Blumenau e faça todo o tratamento relacionado ao combate ao câncer na unidade hospitalar do Alto Vale, que faz o atendimento em oncologia, mas sem a radioterapia”, disse o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva.

Foto: Reprodução/Secom SC

Atendimentos

De 2023 a junho de 2024, foram realizados 273 atendimentos de radioterapia de pacientes do Alto Vale do Itajaí, em Blumenau. Os pacientes são principalmente dos municípios de Rio do Sul, Presidente Getúlio, Ituporanga, Agrolândia, Taió e Pouso Redondo. A duração dos tratamentos podem oscilar entre 10 e 40 dias úteis, dependendo da doença do paciente.

O Centro Oncológico do HRAV, inaugurado em 19 de março de 2018, já atendeu 26,7 mil pacientes em tratamento contra o câncer. O serviço possui equipamentos com tecnologia avançada, com foco principalmente em quimioterapia para pacientes adultos do Alto Vale do Itajaí. Até hoje, já foram realizadas mais de 51 mil consultas ambulatoriais e 35,8 mil quimioterapias.