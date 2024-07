Secretaria de Estado da Saúde realiza 1° curso de condutores socorristas do SAMU em Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Superintendência de Urgência e Emergência (SUE), realizou o Primeiro Curso para Condutores Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192. A capacitação foi realizada com profissionais da região da Grande Florianópolis. Na sequência, os condutores das demais regiões serão contemplados.

“Implementar e manter programas de capacitação para condutores socorristas é um investimento essencial para garantir uma rede de atendimento mais robusta e preparada para fortalecer o sistema de saúde como um todo”, explica o superintendente de Urgência e Emergência, Marcos Fonseca.

O objetivo da capacitação é preparar os profissionais para atuar de maneira eficiente e segura no atendimento e transporte de pacientes em situações de emergência. Para isso, o curso foi realizado na modalidade híbrida, combinando aulas teóricas on-line e práticas presenciais. A abordagem proporciona uma formação completa e adaptada às necessidades atuais, garantindo que os participantes adquiram conhecimentos fundamentais e habilidades essenciais para o desempenho de suas funções.

“Este curso representa nosso compromisso contínuo com a formação e o aprimoramento dos profissionais da rede de urgência e emergência catarinense, principalmente aqueles que atuam no atendimento pré-hospitalar, assegurando que estejam preparados para responder de maneira adequada e eficaz aos atendimentos que exigem uma intervenção rápida e coordenada”, ressalta Juliana Guaresi, coordenadora do Núcleo de Educação em Urgências.

A carga horária é de 33h. Além de teoria e prática, é realizada uma avaliação de conhecimentos, com nota mínima de sete pontos. Entre os conteúdos teóricos estão Legislação Brasileira de Trânsito/direção defensiva e mecânica básica, Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV) e noções básicas de trauma. Já as aulas práticas contam com parto fisiológico, controle de hemorragia e outros. Ao término do curso os participantes receberão um certificado, emitido pela Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, atestando sua capacitação para atuar como condutores socorristas, conforme as normas estabelecidas.

Condutores socorristas bem treinados são capazes de reduzir o tempo de resposta da ocorrência e aumentar as chances de sobrevivência e recuperação dos pacientes. “Eles recebem treinamento específico para dirigir de forma segura e eficiente em situações de emergência, o que contribui para a segurança no trânsito e minimiza o risco de acidentes durante as operações de socorro”, ressalta Dionisio Medeiros, diretor de APH Móvel.