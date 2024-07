Nova emergência do Hospital Tereza Ramos atende mais de 750 pacientes em apenas um mês

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / SECOM

Após um mês da sua abertura, a nova emergência do Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (HMTR), em Lages, realizou mais de 750 atendimentos. O serviço funciona no sistema porta aberta para pacientes oncológicos, queimados, bariátricos e com complicações pós-cirúrgicas realizadas no hospital. A unidade própria do Governo do Estado atende os pacientes da região há 80 anos.

Segundo a diretora do Hospital, Maria Cristina Mazzetti Subtil, desde o início dos atendimentos, houve um impacto positivo na qualidade e rapidez da assistência oferecida. “A equipe dedicada está preparada para enfrentar os desafios e proporcionar cuidados excepcionais a todos os pacientes, refletindo o compromisso com a excelência e a segurança. O objetivo é manter o Hospital Tereza Ramos na vanguarda da saúde pública, garantindo que cada paciente receba o cuidado e a atenção que merece”, afirma.

A emergência proporcionou benefícios práticos significativos, como a diminuição nas filas de espera, a redução de deslocamentos desnecessários e uma maior agilidade no tratamento. Os pacientes oncológicos encontram agora um ambiente mais seguro e confortável, enquanto aqueles aguardando leitos de UTI recebem assistência mais rápida e eficiente.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os profissionais que atuam no setor são dois médicos disponíveis 24 horas por dia, 21 enfermeiros e 37 técnicos de enfermagem. Também a equipe administrativa trabalha em estreita colaboração com os coordenadores médicos e de enfermagem para garantir um atendimento padronizado e de qualidade. “A busca por melhorias contínuas nos serviços prestados é uma prioridade, visando proporcionar maior conforto e eficiência no tratamento dos pacientes”, complementa Maria Cristina.

Além disso, a unidade hospitalar é referência para especialidades cirúrgicas, incluindo geral, vascular, torácica, de cabeça e pescoço, proctológica e ginecológica. Entre as especialidades clínicas, estão a clínica médica, hematologia, pneumologia, cardiologia, gastroenterologia, nefrologia, infectologia, ginecologia e endocrinologia.

