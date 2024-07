Hospital Celso Ramos tem projeto contemplado pelo Fundo Estadual do Idoso

O Governo de Santa Catarina formalizou nesta quarta-feira, 3, os projetos de 89 órgãos governamentais e de entidades da Sociedade Civil contemplados pelos editais do Fundo Estadual do Idoso (FEI). O evento com a presença do governador Jorginho Mello marca o repasse de R$ 40 milhões para projetos voltados à pessoa idosa e que foram selecionados pelos primeiros editais da história do Fundo em Santa Catarina. O Hospital Celso Ramos foi uma das instituições contempladas e receberá R$ 796 mil para aplicação em projetos voltados à humanização e aprimoramento do atendimento ao idoso. A cerimônia foi promovida pela Secretaria de Estado da Assistência Social Mulher e Família e pelo Conselho Estadual do Idoso (CEI).

O governador Jorginho Mello ressalta que esse repasse é um marco histórico para o estado. “Era um valor que as pessoas depositavam e acabava ficando parado. Agora estamos revertendo esse fator para que o dinheiro vá para os municípios e seja utilizado com os idosos. O nosso estado possui uma população de 14% acima dos 65 anos, demonstrando o grande quantidade de pessoas que irão usufruir desse dinheiro e dos programas contemplados”, afirmou.

Conforme a Dra Márcia Braga, geriatra do hospital Governador Celso Ramos (HGCR) e responsável pelo projeto vencedor, em um dia típico, até 60% dos usuários que circulam pelo hospital, em todos os setores – emergência, internação e ambulatórios – têm mais de 60 anos.

“Com o surgimento do edital lançado pela Secretaria da Assistência Social, Mulher e Família (SAS) e Conselho Estadual do Idoso (CEI-SC) visando a oferta de recursos do Fundo Estadual do Idoso (FEI-SC) para o avanço das políticas públicas voltadas ao cuidado da pessoa idosa, o HGCR abraçou a oportunidade para humanizar sua estrutura e serviços num projeto que visa tanto a prevenção de quedas como o aprimoramento da abordagem ao paciente vítima de fraturas e traumas, uma vocação já antiga de nossa instituição”, declara a Dra. Márcia Braga.

“Este projeto é mais um marco de uma nova fase da gestão do HGCR, que vem no esforço contínuo de alinhar-se às principais políticas públicas norteadoras do cuidado à saúde do idoso em todas as esferas: Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Política Nacional de Educação Permanente e Humanização e Programa Nacional de Segurança do Paciente”, reforça o diretor do hospital, Michel Faraco.

Serão três os pontos principais do projeto contemplado pelo Edital FEI-SC:

Adequação estrutural para prevenção, tratamento e reabilitação de quedas (sinalização ambiental, barras de apoio, guindastes e andadores para auxiliar na transferência e locomoção, iluminação de vigília, sistema de acionamento sonoro nos leitos).



Montagem do primeiro espaço dedicado à fisioterapia e reabilitação funcional, no segundo andar, dentro da enfermaria de ortopedia.



Programa multidisciplinar de acolhimento ao cuidador da pessoa idosa que ingressa no HGCR (compreende orientações em diversas áreas, como fisioterapia, enfermagem, nutrição, serviço social, entre outras). Além disto a expansão do telemonitoramento nos primeiros 30 dias pós-alta, ação inovadora que já existe desde 2023, e que permite instrumentalizar o cuidado em domicílio, prevenindo recorrências e reinternações.



Certificado

Em junho, o Conselho Municipal do Idoso (CMI) de Florianópolis concedeu ao Hospital Governador Celso Ramos o certificado de inscrição nº 152/24. O registro junto ao CMI proporcionará maior visibilidade ao Programa Hospital Amigo do Idoso, que vem sendo desenvolvido pelo hospital e será acompanhado pelo Conselho Municipal do Idoso. A obtenção do certificado de inscrição também foi um requisito para a participação no edital do FEI.

“Nossa instituição preocupa-se em fortalecer a rede de cuidados à pessoa idosa e ter o Programa Hospital Amigo do Idoso inscrito neste importante fórum de participação social nos permite escutar e validar as demandas desta população, como também é um marco inicial na busca por parcerias e fontes de financiamento”, explica a médica geriatra Dra Márcia Braga, atualmente na governança hospitalar do HGCR.

Entre as iniciativas para a conquista do título de Hospital Amigo do Idoso, o HGCR inclui em sua estratégia para 2024/2025 capacitações dos trabalhadores na área da geronto cultura e o fortalecimento da interface com a saúde municipal, visando maior aproximação com a atenção primária em saúde (APS), para aprimorar a linha de cuidado à pessoa idosa.