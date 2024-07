Empresa 7IT completa 14 anos de transformação digital B2B

Celebrando 14 anos de jornada, a 7IT está entre os principais nomes no cenário brasileiro de cibersegurança e cloud computing. Com um faturamento que ultrapassa a marca de 20 milhões de reais e um portfólio de mais de mil clientes atendidos, a empresa busca se inserir no mercado como um pilar de inovação e confiança na transformação digital B2B.

Sob a liderança do CEO e fundador Protta, a 7IT não é apenas uma empresa de tecnologia, mas sim uma organização que busca redefinir as fronteiras do possível. A tríade de serviços que a empresa oferece – Trabalho Moderno com Soluções Cloud, Cyber Proteção e uma Plataforma de Proteção Digital – é um conjunto de soluções que visa entregar eficiência, segurança e crescimento.

A abordagem da 7IT ao Trabalho Moderno busca ir além da produtividade convencional, oferecendo soluções cloud que eliminam barreiras e expandem horizontes. A Cyber Proteção da empresa é uma solução contra as ameaças digitais, trazendo uma garantia de que os dados mais importantes estão seguros. E a plataforma de proteção digital da 7IT é um ecossistema de serviços gerenciados e monitoramento contínuo que tem como objetivo colocar os clientes à frente da curva tecnológica.

De acordo com o empresário, a expertise da 7IT na migração de infraestruturas locais para data centers em nuvem, trata-se de uma missão para capacitar empresas a maximizar os benefícios da computação em nuvem, impulsionando desempenho e eficiência.

Um estudo recente do Google destaca a crescente demanda por serviços B2B em tecnologia, com pequenas empresas brasileiras liderando a adoção.

A parceria com marcas globais como Microsoft, Acronis, Dell, Fortinet, Kaspersky, TeamViewer, AWS, Adobe e Urmobo é um dos pilares de garantia das soluções da 7IT. Mas, de acordo com Protta, “ouvir os clientes é o caminho para um legado duradouro”.

Completando 14 anos de história

Protta conta que a trajetória da empresa foi desafiadora e repleta de aprendizados. “Me aventurei e fui para os EUA em 2013 para aprender como inovar e atingir metas preestabelecidas. O ano de 2017 foi marcante, porque conseguimos mostrar nosso trabalho da forma que sempre idealizei”.

O CEO da 7IT tinha como propósito construir uma empresa inovadora e percebeu que, além da solução de problemas técnicos, havia uma falha das empresas do setor em ouvir os clientes. “Foi assim que decidi criar uma empresa mais humana, pois acredito que esse caminho vai levar a um legado forte”, diz.

Olhando para o futuro, Protta afirma que a 7IT tem ambições audaciosas: um faturamento de cem milhões de reais nos próximos cinco anos e uma expansão para o mercado europeu. “Com a recente expansão para os Estados Unidos, a empresa está pronta para atender as Américas e o Caribe, levando sua expertise e inovação para além das fronteiras nacionais”.

Desde a primeira viagem de Protta aos EUA em 2013, ele conta que a empresa tem se reinventado continuamente, buscando inovação e transformação. “Hoje, a 7IT não é apenas uma empresa de tecnologia, mas um símbolo de progresso e um parceiro confiável na jornada digital de seus clientes”.

