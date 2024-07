Programa de aceleração Next: Batch #5 tem inscrições abertas

A Fenasbac anunciou a abertura das inscrições para o Batch #5 do Next, programa de aceleração de startups do setor financeiro no Brasil. O Next foi criado para o setor financeiro e desenvolvido por especialistas do mercado com foco em empresas em estágio inicial de base tecnológica com alto potencial de mercado.

Com mais de seis anos de experiência em criação de ecossistemas de inovação e aceleração de startups, a Fenasbac já acelerou mais de 30 startups do Brasil e do exterior por meio do Next.

O programa está aberto para startups que buscam crescimento exponencial, oferecendo um ambiente propício para inovação com mais de 290 horas de mentorias e oportunidades de desenvolvimento de Provas de Conceito, conhecidas como Proof of Concept (PoCs) com mantenedores.

"O Next é uma oportunidade para startups do setor financeiro que desejam crescer de forma rápida e inovadora", afirma Danielle Teixeira, líder de projetos da Fenasbac. "Queremos atrair startups que estão prontas para transformar o mercado financeiro e criar soluções impactantes", explica.

No Batch #4, as startups Murabei, InvestPlay, Palenca, VAAS, Mullet, Trexx, Fintask, KoleK, T-Shield, Credit On, Lovecrypto Inc e Investy Club, desenvolveram soluções inovadoras em parceria com grandes players do mercado financeiro como Banco do Nordeste, Mercado Bitcoin, Núclea, Sicredi, Sinqia e TecBan. Os empreendimentos enfrentaram desafios em áreas como inteligência de dados para análise de crédito, experiência DeFi, seguros, análise documental, pagamentos e open finance.

Teixeira destaca que, no Next, as startups terão acesso a um ecossistema de inovação com especialistas e grandes players do mercado. “As startups terão a oportunidade de criar parcerias estratégicas, acesso a novos mercados e rede de investidores, expertise regulatória e conexão com ecossistema LIFT-Fenasbac”.

Ela ressalta que a participação no programa proporciona benefícios como diagnóstico customizado, acesso a especialistas de mercado, desenvolvimento de parcerias estratégicas, acesso a novos mercados e rede de investidores, além de networking com outras iniciativas em estágio inicial e empresas parceiras.

Para concluir, a líder de projetos da Fenasbac explica que as startups interessadas podem se inscrever e conhecer os critérios de participação. “O Batch #5 deve contar com um processo de seleção criterioso e uma jornada de aceleração intensa”, afirma.

Para mais informações e inscrições, basta acessar: https://nextfintech.com.br/