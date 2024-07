Desenvolvimento de software é vital para empresas, diz CEO

Em média, 212 mil companhias brasileiras com receita de até R$ 10 milhões utilizam alguma tecnologia. É o que revela o “Índice Cortex de Adoção de Tecnologias pelas Empresas”, divulgado pela Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (Investe SP), organização social ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O estudo analisou 1,1 milhão de empreendimentos.

Cada vez mais, a tecnologia é considerada um elemento importante não apenas no Brasil, como no mundo. Exemplo disso, uma pesquisa desenvolvida pelo Slack com 2 mil donos de pequenas empresas nos Estados Unidos investigou como as companhias planejam enfrentar 2024 de maneira mais eficiente.

Em resposta ao levantamento, os proprietários afirmaram que o investimento em inovações tecnológicas é fundamental para um ano positivo, como mostra o levantamento, divulgado pelo portal E-commerce Brasil.

Bruna Boner, CEO da Globalweb, empresa que atua com Tecnologia da Informação (TI), conta que o desenvolvimento de software é uma área vasta e dinâmica, vital para a inovação tecnológica e o crescimento das empresas em diversos setores. No entanto, para ser bem-sucedido, é crucial definir claramente as necessidades e objetivos antes de escolher a abordagem de desenvolvimento mais adequada.

“A chave para o obter êxito é, antes de iniciar qualquer projeto de desenvolvimento de software, definir claramente as necessidades e objetivos. Isso inclui a identificação dos problemas que o software deve resolver, o público-alvo, os recursos disponíveis, e as metas de curto e longo prazo”, afirma Boner.

Segundo a especialista, uma compreensão clara desses fatores permite a seleção da metodologia de desenvolvimento mais adequada, garantindo que o projeto não só seja concluído dentro do prazo e orçamento, mas também atenda às expectativas dos stakeholders.

Boner também chama a atenção para a importância da metodologia e do processo de desenvolvimento de software: “Métodos ágeis, como Scrum e Kanban, têm se mostrado eficazes na gestão de projetos de software, permitindo uma maior flexibilidade e resposta rápida a mudanças”.

Além disso, prossegue, a adoção de práticas DevOps, que integram o desenvolvimento e operações, é crucial para a entrega contínua e a manutenção de alta qualidade do software.

“Outra consideração importante é a crescente ênfase em segurança desde o início do ciclo de desenvolvimento, conhecida como DevSecOps, para garantir que as aplicações sejam seguras contra vulnerabilidades desde a concepção”, ressalta.

“Por fim, a colaboração e comunicação eficazes entre as equipes de desenvolvimento, design e negócios são essenciais para a condução de qualquer projeto de software”, complementa.

Para concluir, a CEO da Globalweb destaca que o desenvolvimento assertivo de software não depende apenas da escolha da metodologia, mas de um planejamento estratégico que considere as necessidades e objetivos específicos do projeto.

“Com a abordagem correta, as empresas podem criar soluções tecnológicas que impulsionam a inovação, a eficiência e o crescimento sustentável. Em um mundo cada vez mais digital, a clareza e a precisão no planejamento do desenvolvimento de software são essenciais para se manter competitivo e relevante”, finaliza Boner.

Para mais informações, basta acessar: https://www.globalweb.com.br/