Governador dá posse a Paulo Bornhausen como novo secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos

Foto: Thiago Kaue / SECOM

O governador Jorginho Mello deu posse a Paulo Bornhausen como o novo secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, nesta quinta-feira, 4. A cerimônia, que reuniu amigos, familiares e políticos, ocorreu na Casa d’Agronômica, em Florianópolis. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado.



Jorginho Mello destacou o histórico que Bornhausen tem junto ao trabalho de prospecção de negócios internacionais para Santa Catarina. “O Paulinho é um homem preparado e tem histórico de serviços prestados ao estado. Não tenho dúvida de que é mais uma grande aquisição para o nosso secretariado, que é formado por grandes líderes e profissionais. Com toda certeza nós vamos conseguir grandes feitos ainda para Santa Catarina e para as pessoas que aqui vivem”, destacou o governador.

O novo secretário falou que há planos modernos que pretende colocar em prática. “É uma grande alegria fazer parte desta equipe, liderada pelo governador Jorginho Mello. A gente vê que é um governo que vem fazendo os deveres de casa e a nossa missão é elevar ainda mais a qualidade do que se faz aqui em Santa Catarina. Vamos trabalhar muito para desenvolver as nossa regiões, com projetos arrojados, quem contenham coisas desse novo mundo que está chegando, como inteligência artificia. Vamos preparar Santa Catarina para pular o Brasil, fazer, como sempre, um estado de destaque”, afirmou o novo secretário.

O secretário de Articulação Internacional é natural de Blumenau, casado e pai de quatro filhos. É filho do ex-senador e ex-governador Jorge Bornhausen e neto do ex-governador catarinense Irineu Bornhausen. Formou-se em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e se especializou em direito tributário. Foi secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável no Governo de Santa Catarina, eleito por três vezes deputado federal e uma vez deputado estadual.

No governo catarinense, atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável de 2011 a 2014 – momento em que esteve licenciado do cargo de deputado federal. Na ocasião, participou ativamente da articulação da vinda da BMW para SC. Bornhausen é presidente voluntário do conselho consultivo do projeto de desenvolvimento regional InovAMFRI, realizado na região da Foz do Rio Itajaí.