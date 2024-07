Grupos de discussão sobre CSC: Overview reuniões 1º semestre

O IEG coordena seis grupos de discussão sobre CSC: Compartilha, Coopera+, GESC, Inova, Somar e Transforma.

Atualmente, esses grupos contam com a participação de mais de 130 empresas em todo o Brasil, somando cerca de 30 mil funcionários nos CSCs.

No primeiro semestre de 2024, foram realizados ao todo 12 encontros presenciais nas sedes de empresas que fazem parte dos grupos. Para o segundo semestre, estão previstos mais 12 encontros, com o objetivo de promover o compartilhamento das melhores práticas, fortalecendo a colaboração, inovação e networking entre as empresas participantes.

O Grupo Compartilha realizou 2 encontros no primeiro semestre de 2024.

Em sua primeira reunião, foi abordado o tema Absorção de novas Empresas e na reunião seguinte, foi apresentado o tema Novas tecnologias sendo utilizadas nos CSCs.

O Grupo Coopera+ também realizou 2 encontros. O primeiro sobre o tema da Governança de Processos e o segundo encontro com um case sobre Experiência do Cliente.

Já no Grupo GESC, foram realizados 2 encontros, sendo um no mês de março e outro em Maio. O primeiro ocorreu de forma presencial e contou com a presença de quase 30 participantes de 18 empresas que discutiram sobre os principais desafios enfrentados ao fomentar a Expansão dos Serviços nos Centros através de apresentação de um case.

No segundo encontro, as 15 empresas presentes debateram sobre como o tema da Experiência e Satisfação do Cliente dos CSCs tem ganhado importância no cenário nacional.

No Grupo Inova, as reuniões de fevereiro e abril abordaram os temas de Gestão de riscos e Melhoria Contínua.

No Grupo Somar, foram realizadas duas reuniões no primeiro semestre do ano, nos meses de Fevereiro e Abril. A primeira reunião abordou o tema da Experiência do Cliente e no segundo encontro, o debate foi sobre Expansão de Serviços.

O Grupo Transforma, o mais novo dentre os 6 grupos mencionados, teve o seu primeiro encontro de 2024 em março e o segundo em maio, todos presenciais. As empresas participantes refletiram sobre o tema de Melhoria Contínua. Já na segunda reunião, o tema escolhido foi Indicadores do CSC. A reunião contou ainda com uma apresentação da Consultoria do IEG sobre as principais tendências sobre o tema no mercado brasileiro de CSCs.

Em junho, foi realizado o primeiro encontro exclusivo dos 6 grupos de discussão que reuniu mais de 100 empresas e 160 participantes, debatendo temas como Dados, Competências e Inteligência Artificial, com uma sessão de Q&A com especialista.

Para o 2º semestre, as expectativas são de encontros ainda mais produtivos e discussões provocativas, levando os líderes a terem a mente e o envolvimento em conjunto.