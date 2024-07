T-Systems anuncia novo centro global de delivery em Blumenau

A T-Systems, parte do grupo Deutsche Telekom, anuncia a inauguração de um novo centro global de delivery (GDC) em Blumenau, Brasil. Este centro marca um avanço na estratégia de crescimento global da T-Systems.

A T-Systems possui centros globais de delivery de serviços de TI na Índia, Hungria, Eslováquia e Ibéria, que atendem clientes em vários continentes ao redor do mundo. Com a adição do GDC em Blumenau, a T-Systems reforça seu crescimento no mercado global de tecnologia.

Impulsionando a inovação tecnológica

A abertura do novo GDC em Blumenau é uma resposta à existente demanda local e internacional por serviços de tecnologia da informação. Este novo centro tem potencial para criar novas oportunidades de emprego e impulsionar a inovação tecnológica.

O novo centro contará com aproximadamente 260 profissionais, com planos de expansão nos próximos anos. O GDC Brasil se concentrará inicialmente em fornecer serviços digitais para clientes globais. Num curto prazo, o centro também apoiará as unidades de negócios globais e locais com serviços de cloud, SAP e segurança.

"Escolhemos o Brasil para este novo centro global de delivery devido ao seu ecossistema tecnológico dinâmico e à especialização da mão-de-obra local", disse Anant Padmanabhan – SVP Global Delivery Centers da T-Systems. "A fluência em alemão de muitos profissionais em Blumenau também proporciona uma melhor comunicação e prestação de serviços para clientes de língua alemã".

Liderança no GDC Brasil

Fábio Siqueira, atual Head de Soluções Digitais da T-Systems do Brasil, assumirá a liderança do GDC Brasil e integrará o management team do GDC global. Ele traz mais de 24 anos de experiência em liderança na T-Systems e gestão de equipes multidisciplinares. O executivo terá como responsabilidades a expansão global e a criação de novas oportunidades de negócio para a T-Systems e seus colaboradores.

Capacitação de profissionais com T-Academy

Em parceria com a Proway, a T-Systems lançou o T-Academy, um programa de capacitação de profissionais em TI para atuarem no mercado de tecnologia, alinhando-os aos padrões da T-Systems. No último mês, mais de 3.500 candidatos se inscreveram e receberam gratuitamente o treinamento básico oferecido pelo T-Academy. Os alunos que se destacarem serão contratados para trabalhar no novo Centro.

“A abertura do novo GDC, sob a liderança e experiência de Fábio Siqueira, reforça a estratégia de crescimento da nossa filial brasileira", afirmou Angélica Vitali, managing director da T-Systems do Brasil. "Estamos também muito satisfeitos com a parceria com a Proway e os resultados do T-Academy até agora. Temos uma forte preocupação em formar mão-de-obra qualificada para enfrentar a escassez de profissionais de TI no mercado local. Essa iniciativa ajuda a solucionar essa carência e também fortalece a nossa equipe para as metas futuras".

Sobre a T-Systems

Parte do Grupo Deutsche Telekom, a T-Systems possui cerca de 26 mil funcionários no mundo e receita de € 3,9 bilhões. Está presente em mais de 20 países e é uma das líderes globais no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Atuando no Brasil desde 2001, a empresa possui hoje 9 escritórios em 4 estados e um SOC em Blumenau. Seus 2,1 mil colaboradores atendem a mais de 800 clientes, dos mais diversos segmentos.

Atualmente, a T-Systems oferece um portfólio integrado com foco em quatro áreas: digital, SAP, cloud & infraestrutura e segurança. Entre as suas especialidades estão os serviços de computação em nuvem e os serviços em SAP, realizados por mais de 2.700 consultores certificados ao redor do mundo, o que a posiciona como SAP Global Platinum Reseller Partner e RISEwithSAP Premium Supplier.

Seu portfólio também abrange diversas tecnologias como modernização de aplicativos, análise de dados, inteligência artificial, realidade aumentada, cibersegurança e soluções exclusivas para gestão logística, cadeia de suprimentos, manufatura e bancos.