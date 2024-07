Cotricampo promoverá seminário regional de atividade leiteira no dia 18 de julho

A Cotricampo estará promovendo no dia 18 de julho, a partir das 9h, na sede da Afucampo, em Campo Novo, o 12º Seminário Regional de Atividade Leiteira. O evento, já tradicional no calendário da cooperativa, reunirá especialistas renomados para um debate profundo sobre temas importantes para a cadeia produtiva do leite, uma das mais estratégicas em nossa região.

A primeira palestra terá o tema: “Estratégias de manejo e conforto de vacas que afetam a lucratividade de fazendas leiteiras”, com o médico veterinário, Dr. Gilson Sebastião Dias Júnior. A segunda palestra da manhã terá como temática: “Avanços na nutrição de bezerras em aleitamento”, com Carla Machado Bittar, doutoranda em ciência animal e pastagens.

Já o terceiro painel do dia, durante a tarde, terá como enfoque “Técnicas e manejos para silagem de alta qualidade”, com o zootecnista, Dr. Ederson Luis Henz. Ao longo do seminário também acontecerão apresentações institucionais das empresas Agroceres Multimix, Bayer, e da Linha Nutrição Animal Cotricampo.

Produtores rurais, técnicos, estudantes e o público em geral estão sendo convidados. Haverá transporte para o evento. Interessados devem procurar a unidade Cotricampo mais próxima, para obter maiores detalhes.