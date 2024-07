Indígenas ocuparam rodovia durante manifestação próximo da divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul

Um grupo de indígenas ocupou a rodovia SC-480, no distrito do Goio-Ên, em Chapecó, para realização de manifestação nesta quarta-feira, dia 3. O protesto aconteceu próximo da divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul desde o início da manhã.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o ato iniciou na ponte sobre o Rio Uruguai e os manifestantes liberam a rodovia a cada meia hora. O grupo faz a liberação do trecho para os veículos que estão retidos e depois fecha a rodovia novamente.

De acordo com informações das lideranças indígenas presentes no local, os manifestantes reivindicam o repasse de verbas por parte do governo federal, além de questões relacionadas ao marco temporal.

Coforme a PMRv, a manifestação foi encerrada e a rodovia liberada às 14 horas.