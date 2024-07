SISQUAL® WFM lança dois produtos na Feira Hospitalar 2024

A SISQUAL® WFM, empresa que atua com software de Workforce Management (WFM - gestão da força de trabalho), realizou o lançamento mundial de dois novos produtos durante a Feira Hospitalar 2024, considerado um dos principais eventos de saúde do Brasil, que aconteceu entre os dias 21 e 24 de maio no São Paulo Expo, na cidade de São Paulo (SP).

O “SISQUAL® Plantão Médicos” e o “SISQUAL Escalas de Enfermagem” chegam para somar ao portfólio da marca, que fornece soluções para 450 hospitais em todo o Brasil que, por sua vez, gerenciam os horários de mais de 450 mil funcionários. Hoje, as ferramentas da companhia são utilizadas por mais de 1750 unidades de saúde em todo o mundo.

Tanto o “SISQUAL® Plantão Médicos” quanto o “SISQUAL Escalas de Enfermagem” são soluções para pequenas e médias empresas que reúnem funcionalidades básicas para fazer a geração de escalas humanizadas de forma automática, independentemente do vínculo empregatício, e que permitem utilizar o aplicativo móvel SISQUAL® WFM.

Por meio das soluções, os usuários têm acesso a recursos como: visualização do horário e da equipe, pedido de troca de turnos ao chefe, acesso ao horário e calendário sincronizado com agenda pessoal, além de aviso de folgas preferenciais e ausência futura.

Em sua 30ª edição, a Feira Hospitalar 2024 reuniu profissionais de saúde e empresas de tecnologia de todo o mundo para discutir e apresentar os mais recentes avanços na área da saúde. O evento recebeu cerca de 90 mil visitas profissionais, 60 mil visitas únicas e 1,2 mil marcas expositoras de 100 países, segundo estimativa dos organizadores.

A SISQUAL® WFM participa da feira há mais de 10 anos e, há sete anos, possui um stand em um dos maiores eventos de saúde da América Latina. Segundo José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, o lançamento dos dois módulos é a resposta da SISQUAL® WFM ao mercado dos pequenos e médios clientes.

“Na verdade, a nossa solução de WFM nem sempre se ajustava no preço a um cliente com poucos colaboradores - e, às vezes, mesmo para grandes clientes que querem começar ‘pequenos’”, observa. “Agora, podemos oferecer o recurso quer para escalas de enfermagem, quer para plantões de médicos, desde a solução mais simples até a suíte completa de WFM”, explica.

De acordo com Fernandes, a questão também representa um desafio interno para a SISQUAL® WFM: “A empresa já tinha conquistado elementos como capacidade e tempo de resposta em suporte. Agora, com o lançamento dos novos produtos, esperamos aumentar o número de clientes ativos, o que deve exigir uma resposta imediata em recursos e boas práticas de utilização da plataforma”.

Na visão do vice-presidente da SISQUAL® WFM, em um país da dimensão do Brasil, onde o planejamento é, cada vez mais, a chave da produtividade, o lançamento desses produtos traz um novo horizonte às pequenas empresas, dotando-as da mais recente tecnologia na gestão da força de trabalho.

“Em todos os momentos do processo de geração de escalas, a SISQUAL® WFM manteve a preocupação com a qualidade de vida dos trabalhadores, e das chefias que são, hoje, mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo”, afirma Fernandes. “Com esta solução, esperamos contribuir para a retenção de talentos, o baixo turnover e a diminuição do absentismo”, acrescenta.

Para mais informações, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com