Carreiras em cibersegurança: evolução constante e oportunidades para profissionais

O campo de cibersegurança e segurança da informação oferece diversas carreiras com perspectivas que evoluem em resposta aos crescentes ataques cibernéticos. Segundo um estudo da Cybersecurity Ventures, espera-se que os custos relacionados a crimes cibernéticos alcancem $10.5 trilhões anualmente até 2025. Este crescimento destaca a urgente necessidade de profissionais qualificados. Dario Caraponale, CEO da Strong Security Brasil, analisa este cenário, notando que a cibersegurança não só atrai por suas oportunidades mas também pelos desafios que propõe aos entusiastas de TI.

A transformação da 'paixão' em profissão traz desafios significativos, tais como a intensa concorrência e a transição do conhecimento acadêmico para a aplicação prática. 'Como iniciar e se destacar são questões cruciais,' aponta Caraponale.

Para os profissionais que já atuam na área de Segurança da Informação, Dario Caraponale oferece um conselho valioso: "além da graduação, é crucial buscar conhecimento e capacitação contínua. As áreas de Segurança da Informação (SI) e Cibersegurança são amplas e incluem diversas carreiras, como Red Team, Blue Team, segurança em redes, DevSecOps, Cloud Security e Gestão, entre outras."

Dario enfatiza que, embora a graduação em SI forneça uma base sólida cobrindo muitos desses campos, a especialização através de certificações e cursos de pós-graduação é essencial para se tornar um especialista.

Ao discutir a escolha entre pós-graduação em cibersegurança e certificações, Caraponale explica que ambas as abordagens são complementares. A decisão pode depender do tempo que o profissional está disposto a dedicar, já que a conclusão de certificações e de uma pós-graduação pode variar em duração. Ele enfatiza que a combinação de uma pós-graduação em cibersegurança com as principais certificações do mercado é uma estratégia eficaz para se destacar.

Dario também sublinha a importância do ensino contínuo nas carreiras de SI e TI. "Não avançar significa estagnar", aconselha ele. Como coordenador do curso de Pós-graduação em Cibersegurança na Strong Security Brasil, ele destaca que o curso foi estrategicamente desenvolvido com conteúdo baseado em mais de 10 certificações de mercado, abrangendo assim ambos os universos e oferecendo uma formação abrangente e alinhada com as demandas do mercado.