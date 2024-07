Monday.com divulga terceiro relatório anual de ESG

Em junho, a monday.com, plataforma multiproduto que gerencia os principais aspectos do trabalho, publicou seu relatório de ESG referente ao ano de 2023. O documento detalha os esforços da empresa para tornar o planeta mais sustentável, igualitário e seguro, além de incluir as metas da monday.com para o setor em 2024.

Os destaques do relatório incluem:

Cultura do local de trabalho orientada por valores: além de apoiar o bem-estar mental e físico dos funcionários, a monday.com tem diversos programas para apoiar o desenvolvimento de talentos e nove Grupos de Recursos de Funcionários, que aumentam a inclusão através de esforços para construir a comunidade.

Redução da emissão de carbono: em 2023, em parceria com a Watershed, a monday.com avançou a metodologia de medição da pegada de carbono. Respaldado nesses dados, a empresa está trabalhando para desenvolver e definir metas ambiciosas alinhadas com a ciência climática e os objetivos traçados no Acordo de Paris. Além disso, as sedes da companhia em Sydney, Varsóvia e Londres já funcionam com energia 100% renovável.

Iniciativa de reflorestamento: por meio do trabalho com a plataforma de ação climática, Ecologi, a empresa financiou o plantio de 266.5000 árvores em quatro projetos e locais diferentes. No ano passado, a monday.com excedeu a meta ao financiar 269 mil árvores, das quais 249.592 já foram plantadas.

Redução da exclusão digital: com o lançamento do Tech School, programa que busca diminuir a exclusão digital para estudantes de comunidades vulneráveis, a companhia construiu fundações e testou o programa em três escolas em Israel e na cidade de Nova Iorque, com a meta de atingir 20 em 2024.

Esforços comunitários: a Equipe de Resposta a Emergências foi enviada a 22 áreas de desastre, onde digitalizou as operações de organizações de ajuda na plataforma para ampliar o impacto. Atualmente são 13.500 contas ativas em 124 países, além de mil membros de ONGs já terem participado dos treinamentos presenciais e onlines da empresa.

"A monday.com tem compromisso profundo e crescente com as comunidades ao nosso redor e, por meio dos nossos esforços em ESG, pretendemos trazer um impacto mensurável e positivo", afirma Roy Mann, co-fundador e co-CEO da moday.com. "Em 2023, tivemos um progresso significativo em várias áreas e exemplo disso é nossa equipe de Resposta a Emergências, que aproveita as habilidades exclusivas da plataforma para melhorar a operação e a eficácia das organizações de ajuda a crises em todo o mundo. Nos próximos anos, esperamos ampliar ainda mais o foco em ESG de forma significativamente mais rápida do que o crescimento dos nossos negócios.", completa.



O relatório de ESG da monday.com foi avaliado de acordo com o Sustainability Accounting Standards Board (SASB), o padrão do setor. Para saber mais: https://monday.com/p/esg/.